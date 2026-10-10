Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato arrestato un pusher di 51 anni nel centro storico di Catania. L’uomo, di origini rumene, aveva trasformato una cabina elettrica in un punto di appoggio per la sua attività di spaccio, nascondendo droga da cedere ai clienti. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, che ha sorpreso il sospettato in flagranza di reato mentre consegnava dosi di cocaina e marijuana.

Catania, cabina elettrica trasformata in nascondiglio della droga

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il 51enne è stato fermato dagli agenti della squadra volanti e moto volanti della Questura di Catania durante un servizio di controllo nel centro storico. L’uomo è stato colto sul fatto mentre cedeva sostanze stupefacenti a un cliente che si era avvicinato a bordo di un’auto.

Gli agenti hanno notato il comportamento sospetto del pusher e hanno deciso di seguirlo. Dopo aver ricevuto il denaro dal cliente, il sospettato si è diretto verso una cabina elettrica nelle vicinanze, dove ha prelevato la dose richiesta. Questo modus operandi gli permetteva di agire rapidamente e senza attirare troppo l’attenzione, utilizzando la cabina come nascondiglio per la droga.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Non appena lo scambio si è concretizzato, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti, bloccando l’azione criminale. L’uomo è stato immediatamente identificato e arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante l’ispezione della cabina elettrica, le pattuglie intervenute hanno rinvenuto sei involucri di cocaina e tre involucri di marijuana, che sono stati posti sotto sequestro. Inoltre, il denaro contante trovato nelle tasche del 51enne è stato sequestrato, in quanto ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il contesto dell’operazione

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli intensificati nel centro storico di Catania, volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di queste attività di prevenzione e repressione per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità nelle aree più sensibili della città.

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