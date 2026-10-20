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Un uomo di 36 anni, originario di Brescia e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito un anziano. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’aggressore ha tentato di scagliarsi anche contro gli agenti intervenuti sul posto per fermarlo. Oltre alle conseguenze penali dell’arresto, nei confronti dell’uomo il Questore ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale.

L’intervento dopo la chiamata al 112 a Brescia

Bei giorni scorsi gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono intervenuti all’esterno di un supermercato di via Livorno, dopo una richiesta urgente arrivata alla Centrale operativa tramite il 112 NUE. La segnalazione riferiva di una violenta aggressione ai danni di un anziano.

Quando le pattuglie sono arrivate, il presunto aggressore era ancora sul posto. La persona che aveva chiamato lo ha indicato come l’uomo che aveva appena colpito al volto la vittima, già assistita dal personale sanitario. L’anziano, un 87enne residente in città, è stato poi trasportato all’ospedale Sant’Anna per proseguire le cure.

La ricostruzione dell’aggressione

Ai poliziotti l’uomo ha raccontato che, pochi minuti prima, il 36enne gli si era avvicinato chiedendogli di mostrargli le buste della spesa e accusandolo di aver rubato alcuni generi alimentari. Dopo il suo rifiuto, lo avrebbe seguito e colpito con un pugno al volto.

Raccolte le testimonianze, gli agenti hanno cercato di identificare il sospettato, che non aveva documenti. Secondo la ricostruzione della Questura, l’uomo ha opposto una violenta resistenza: si è dimenato e ha tentato di colpire i poliziotti con calci e pugni, cercando di fuggire. Gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo, nonostante le difficoltà, e lo hanno accompagnato negli uffici della Questura.

L’arresto e il provvedimento del questore

Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione della Procura della Repubblica. A suo carico, riferisce la Polizia, risultano numerosi precedenti penali e di polizia per reati di diversa natura e gravità.

In considerazione dell’accaduto, il questore della provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza. Il provvedimento è finalizzato a una possibile futura richiesta di applicazione della sorveglianza speciale.

IPA