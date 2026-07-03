Prima la fuga nei campi a Brescia, poi l'arresto: così un 40enne lettone stava rubando un camper

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Furto aggravato e possesso illegale di attrezzi da scasso sono le accuse a carico di un cittadino lettone di 40 anni arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia a Brescia, dopo essere stato sorpreso a forzare un camper in via Filippo Brunelleschi. L’uomo, senza fissa dimora in Italia, è stato bloccato dagli agenti della Squadra Volante grazie alla tempestiva segnalazione di una residente.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta di intervento urgente tramite il numero di emergenza “112 NUE”. Una donna, residente in via Filippo Brunelleschi, ha riferito di aver notato 2 soggetti con atteggiamento sospetto che, dopo essersi aggirati nei pressi di un camper parcheggiato sulla pubblica via, ne avevano forzato la portiera per introdursi all’interno.

L’inseguimento e l’arresto

Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente sul posto, individuando il camper con le luci e il motore accesi. All’interno, sul sedile del conducente, hanno sorpreso uno dei 2 soggetti segnalati, intento a forzare il nottolino di avviamento con un cacciavite. Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato la fuga verso i campi agricoli antistanti, ma dopo un concitato inseguimento è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, che lo hanno messo in condizioni di non nuocere.

Le prove raccolte e la perquisizione

La successiva perquisizione personale e quella estesa al veicolo hanno dato esito positivo: gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato attrezzi da scasso. Nel frattempo, la richiedente ha informato la Polizia di aver ricevuto la segnalazione del furto da una vicina di casa, la quale, insospettita da un forte rumore metallico e dalla presenza di 2 soggetti sconosciuti intenti a salire sul camper, era riuscita a scattare alcune fotografie dell’azione criminosa. Le immagini, visionate dagli agenti, hanno permesso di comprovare la responsabilità dello straniero nel tentativo di furto del mezzo.

L’arresto e le misure adottate

Condotto presso gli Uffici della Questura, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria e alla luce degli elementi raccolti, il cittadino lettone è stato tratto in arresto per furto aggravato in concorso e denunciato per possesso illegale di attrezzi da scasso. L’uomo è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica. Sono ancora in corso le attività investigative per identificare il secondo malvivente, che è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle Volanti.

Le misure di prevenzione e il commento del Questore

In considerazione di quanto accaduto, e non potendo procedere all’espulsione in quanto cittadino dell’Unione Europea, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’arrestato la misura di prevenzione personale del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno a Brescia per 4 anni, in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia. L’azione della Polizia di Stato rappresenta un ulteriore risultato positivo nel contrasto alla microcriminalità che colpisce indiscriminatamente chi lascia il proprio mezzo di trasporto parcheggiato sulle strade urbane.

Il ruolo della collaborazione cittadina

Il Questore Sartori ha sottolineato come la prontezza e il senso civico di una cittadina, che ha segnalato immediatamente l’accaduto, abbiano permesso di evitare il furto del camper e di arrestare il responsabile. “Tutto ciò – ha dichiarato Sartori – è ulteriore riprova di quanto sia importante la collaborazione della comunità con le Forze dell’Ordine per prevenire e reprimere la commissione di reati, contrastare i fenomeni di criminalità e rafforzare la sicurezza urbana”.

IPA