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Fermo di indiziato di delitto per un cittadino straniero accusato di furto e rapina aggravata a Salerno: l’uomo è stato individuato grazie a indagini lampo della Polizia di Stato, dopo una serie di colpi contro il patrimonio e la violazione delle norme sull’immigrazione.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 12 agosto la Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha eseguito un fermo nei confronti di un cittadino straniero. L’uomo è stato ritenuto gravemente indiziato di una serie di reati contro il patrimonio e di inosservanza della normativa in materia di immigrazione.

Il furto con destrezza sul Lungomare Trieste

L’attività investigativa ha preso avvio dopo un furto con destrezza avvenuto nella notte dell’11 agosto sul Lungomare Trieste. La vittima, una donna, si è vista sottrarre la borsa con effetti personali, denaro contante e carte di pagamento. Poco dopo il colpo, è stato tentato l’utilizzo di una delle carte rubate presso un esercizio commerciale situato nel centro cittadino.

L’identificazione e il fermo in piazza della Concordia

Grazie alle indicazioni fornite dalla persona offesa e all’immediata acquisizione di riscontri fotografici e testimoniali, gli agenti delle Volanti sono riusciti a rintracciare il sospettato in piazza della Concordia. L’intervento tempestivo ha permesso di fermare l’uomo e di avviare ulteriori accertamenti sulla sua posizione.

Le indagini sulla rapina aggravata in via Settimio Mobilio

Le successive attività investigative, condotte congiuntamente dalla Squadra Mobile e dagli agenti delle Volanti, hanno previsto l’analisi incrociata delle denunce e la visione delle immagini raccolte dagli impianti di videosorveglianza cittadini e da alcuni esercizi commerciali. Queste indagini hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico dello stesso soggetto anche in relazione a una rapina aggravata dall’uso di un’arma da taglio, commessa l’8 agosto in via Settimio Mobilio ai danni di un altro cittadino straniero.

I reati contestati e la posizione dell’indagato

Sulla base degli elementi raccolti, all’indagato sono stati contestati, a vario titolo, i reati di rapina aggravata in concorso, furto con destrezza, tentato indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento e inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per verificare se il fermato possa essere coinvolto in altri episodi analoghi avvenuti a Salerno.

IPA