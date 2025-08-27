Prima vittima del virus West Nile in Veneto, 81enne morta a Rovigo: il bilancio in Italia si aggrava
Prima vittima di West Nile in Veneto, si tratta di una donna di 81 anni colpita dalla forma neuro invasiva della malattia e morta in 24 ore
In Veneto è stata riscontrata la prima vittima della West Nile, malattia causata da un virus trasmesso dalle zanzare. Si tratta di una donna di 81 anni, affetta da patologie pregresse e colpita dalla forma più aggressiva della malattia. L’Italia è il Paese europeo più colpito dalla West Nile, con 19 morti dall’inizio dell’anno.
Una donna di 81 anni con patologie pregresse è morta all’ospedale di Rovigo, in Veneto, dopo aver contratto la West Nile. L’anziana era stata ricoverata con sintomi gravi, degenerati in un’encefalite.
La donna presentava infatti la forma neuro-invasiva della malattia, la più pericolosa e letale. Le sue condizioni erano già compromesse al momento del ricovero e sono precipitate nel giro di poche ore.
Trappola per zanzare che diffondono la West Nile
A 24 ore dal momento in cui è stata ammessa in ospedale, l’81enne è stata dichiarata deceduta. Si tratta della prima vittima della malattia in Veneto, la 19esima in Italia.
Durante il mese di agosto l’Italia è stata colpita da una serie di focolai autoctoni di West Nile. La malattia, trasmessa dalle zanzare, causa febbre e sintomi simili a quelli dell’influenza, ma può degenerare facilmente nei pazienti deboli.
Al momento in Italia si è verificato l’80% dei casi totali registrati in Europa. Più di 250 infezioni registrate, ma con ogni probabilità i contagi sono molti di più, visto che non è stata predisposta una campagna estensiva di test.
La West Nile, originaria dell’Africa centrale, si è diffusa in Italia con alcuni casi portati da persone provenienti dall’estero. Le zanzare autoctone hanno poi cominciato a diffondere il virus.
Diversi esperti, tra cui anche Pamela Rendi-Wagner, direttrice dello European centre for disease prevention and control (il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), hanno messo in guardia contro le malattie diffuse dalle zanzare.
Il riscaldamento globale sta favorendo la diffusione di varie specie di questi insetti nel nostro Paese, grazie alle temperature più alte che ne favoriscono la riproduzione.
“L’Europa sta entrando in una nuova fase, in cui la trasmissione delle malattie trasmesse dalle zanzare diventa la normalità” ha avvisato Rendi-Wagner.