Prima volta di un riconoscimento di un bimbo con due padri e una madre a Bari, la sentenza è storica

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Corte di Appello di Bari ha riconosciuto un bambino con due padri e una madre. I due genitori maschi lo crescono da quando è nato, mentre la madre è colei che lo ha messo al mondo. Il piccolo ha 4 anni e vive in Puglia insieme ai due papà. La sentenza è arrivata dopo il ricorso dei genitori contro la mancata trascrizione dell’adozione.

Bimbo con due padri: la sentenza della Corte d’Appello di Bari

L’amministrazione comunale si era rifiutata ritenendo che la richiesta di adozione, già andata a buon fine in Germania (uno dei papà è italotedesco), potesse nascondere una maternità surrogata.

uesta pratica, vietata anche in Germania, in Italia è ritenuta un reato universale dal 2024. Assistiti dall’avvocata Pasqua Manfredi di Rete Lenford, associazione per i diritti Lgbtq+, i due papà hanno presentato ricorso in tribunale presentando la relazione fornita dai Servizi sociali tedeschi.

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Bimbo con due padri riconosciuto anche dalla madre biologica

Il bambino è stato concepito con un rapporto sessuale e la madre è un’amica di lunga data della coppia di uomini. I due padri sono sposati da oltre dieci anni e la madre biologica, che ha altri figli, ha riconosciuto il bimbo alla nascita.

Da subito il padre ha cresciuto il bambino insieme al marito italotedesco, che dopo qualche tempo ha chiesto di riconoscere il bambino visto che la Germania permette l’adozione del figlio del partner per le coppie dello stesso sesso. Una situazione appurata anche dalla relazione dei Servizi sociali tedeschi, nella quale si attesta anche che la madre “acconsente all’adozione” e che il bambino è in contatto con entrambe le famiglie di origine.

La Corte d’Appello di Bari ha riconosciuto valido anche in Italia un atto che attribuisce a un bambino tre genitori, perché la madre biologica era d’accordo e non vi erano pratiche vietate come la maternità surrogata. I giudici hanno ritenuto compatibile con il diritto italiano l’adozione tedesca, richiamando l’istituto dell’adozione in casi particolari, che consente di aggiungere legami genitoriali senza eliminare quelli biologici.

Bimbo con due padri, la soddisfazione dell’avvocata Manfredi

“Questa sentenza dimostra che, una volta esclusa la gravidanza per altri, non può ritenersi vietato dalla legge italiana un accordo di condivisione della genitorialità tra tre persone. In Germania, dove la maternità surrogata è vietata, molti padri gay sono genitori così. Non è un reato, ma il riconoscimento di una famiglia allargata”, ha commentato l’avvocata Manfredi.

“È un precedente importante perché apre a forme di genitorialità plurale e condivisa. Un bambino può avere più figure genitoriali, se ciò risponde al suo superiore interesse e si basa su relazioni affettive autentiche, trasparenti e prive di sfruttamento”, ha proseguito.

Secondo l’avvocata, che ha seguito l’iter presso il tribunale di Bari che ha sgombrato il campo dalle accuse di maternità surrogata, la sentenza tutela nuove forme di genitorialità condivisa, “offrendo la possibilità di riconoscere un modello di co-genitorialità allargata, diverso da quello della coppia sia tradizionale che omogenitoriale”.