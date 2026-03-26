Primarie centrosinistra, da Schlein e Conte a Ruffini e Salis: chi sarebbe il favorito contro Giorgia Meloni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La vittoria del No al referendum costituzionale sulla giustizia ha scosso il governo e la maggioranza di centrodestra e riavviato il dibattito interno ai partiti di opposizione. L’obiettivo del centrosinistra è quello di trasformare il successo al referendum in sostegno elettorale vero e proprio, in vista delle elezioni politiche del 2027. C’è già chi parla di possibili primarie del campo largo per scegliere il candidato premier da opporre a Giorgia Meloni: diversi i nomi ipotizzati nelle ultime ore, da Elly Schlein a Giuseppe Conte fino a Silvia Salis ed Ernesto Maria Ruffini.

Centrosinistra verso le elezioni, primarie sì o no?

Dopo il successo al referendum sulla giustizia, nel centrosinistra è partita la corsa alla leadership per scegliere chi guiderà la coalizione alle prossime elezioni politiche.

Già quando era in corso lo spoglio delle schede sia la segretaria Pd Elly Schlein che il leader M5S Giuseppe Conte hanno aperto alle primarie.

ANSA

Anche secondo Matteo Renzi il centrosinistra dovrebbe fare le primarie per scegliere chi dovrà guidare la sfida alle destre e a Giorgia Meloni.

Le perplessità sulle primarie di coalizione

Ma non mancano le voci contrarie. Come quelle di Nicola Fratoianni di Avs, secondo cui bisognerebbe prima creare un’alternativa credibile e una “proposta politica coraggiosa“, e poi parlare di nomi.

Sulla stessa linea la sindaca di Genova, Silvia Salis, secondo cui le primarie in questo caso sarebbero “divisive“: “Darebbero alla destra argomenti per attaccarci sulle nostre differenze”.

Anche per il presidente Pd Stefano Bonaccini il centrosinistra deve prima “dimostrare di essere non una coalizione contro, ma una alternativa“, “con poche priorità scritte in modo chiaro e comprensibile”, e poi scegliere il leader.

“Se noi ci mettessimo nelle prossime settimane a discutere dello strumento per chi farà il leader e non delle proposte per il Paese , commetteremmo un errore clamoroso“, ha detto ad Agorà su Rai3.

Da Schlein e Conte a Ruffini e Salis: i possibili candidati

Intanto circolano già i nomi di diversi possibili candidati alla leadership della coalizione di centrosinistra che dovrà sfidare Meloni alle prossime elezioni politiche.

A partire da Elly Schlein, candidata naturale in quanto leader del principale partito di centrosinistra. Al momento la posizione della segretaria Dem è attendista, ha dichiarato di essere “disponibile alle primarie” se questa sarà la scelta della coalizione.

Stessa posizione del leader M5S Giuseppe Conte, che nelle ultime ore ha anche rivolto parole di apprezzamento alla Schlein: “Ha fatto un grande lavoro: dopo la stagione di Letta il Pd era un po’ fissato sull’agenda Draghi e questo ha fatto un po’ deragliare il partito. Ha compattato il partito e di questo le va dato atto”.

Tra i nomi che sono stati fatti nelle scorse settimane ci sono quello della sindaca di Genova, Silvia Salis, che però si è già chiamata fuori affermando di volere onorare l’impegno con i propri elettori.

E quello del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che è invece apparso più possibilista.

Altro nome caldo quello di Ernesto Maria Ruffini, indicato come possibile federatore. L’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate si è detto disponibile a partecipare alle primarie, purché, riporta Agi, “siano davvero aperte e abbiano regole condivise da tutti”.

Secondo un sondaggio fatto da YouTrend a dicembre 2025, Conte sarebbe il potenziale leader del campo largo più in grado di insidiare Meloni alle prossime elezioni, davanti ad Antonio Decaro e Silvia Salis.