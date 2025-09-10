Primario Giuseppe Angelo Reina indagato per violenza sessuale a Paternò su una collega, medico sospeso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il medico Giuseppe Angelo Reina è stato sospeso dall’incarico in quanto indagato per violenza sessuale su una collega a Paternò, dove, all’epoca dei fatti al centro dell’indagine, ricopriva l’incarico di primario di un reparto dell’ospedale locale. Il gip ha ravvisato gravi indizi in relazione al caso di una collega medico chirurgo che Reina “avrebbe costretto a subire atti sessuali”.

Chi è Giuseppe Angelo Reina

Giuseppe Angelo Reina, il medico di 63 anni sospeso dal gip di Catania per un anno nell’ambito di un’inchiesta per presunta violenza sessuale nei confronti di una dottoressa risalente ai tempi in cui era primario all’ospedale di Paternò, è l’attuale direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania. Si era insediato il 3 settembre del 2024.

Originario di Catania, in precedenza Reina era stato direttore del dipartimento di Chirurgia dell’Asp di Catania e delle Unità operative complesse di Chirurgia di Biancavilla e Paternò.

Paternò. All’epoca dei fatti al centro dell’indagine, Reina era primario di un reparto dell’ospedale locale.

Le accuse nei confronti del primario Giuseppe Angelo Reina

Stando all’accusa, come riportato dall’agenzia ANSA, ai tempi in cui ricopriva l’incarico di primario Giuseppe Angelo Reina avrebbe tenuto “comportamenti espliciti finalizzati a ottenere prestazioni sessuali da personale femminile della struttura” facendo leva sul suo ruolo gerarchico, anche “durante i turni di lavoro”.

Il gip ha ravvisato gravi indizi per uno solo dei casi contestati dalla Procura: Reina “avrebbe costretto a subire atti sessuali” una collega medico chirurgo.

Le indagini su Giuseppe Angelo Reina

L’agenzia LaPresse ha aggiunto ulteriori dettagli sulle indagini sui fatti accaduti in provincia di Catania: gli inquirenti contestano al primario diversi episodi nel periodo di tempo compreso tra il 2018 e il 2024, Il gip ne ha ritenuta corroborato da gravi indizi solo un caso.

L’indagato, nell’esercizio delle sue funzioni, approfittando dello stato di soggezione della vittima (in conseguenza della sua condizione subordinata), l’avrebbe indotta a subire atti sessuali.

In particolare, anche durante visite ai pazienti svolte assieme alla vittima, Reina l’avrebbe palpeggiata con gesti rapidi, rivolgendole avances di tipo sessuale. La condotta si sarebbe realizzata quindi all’interno della struttura, con gesti rapidi tali da impedire alla vittima di sottrarsi alla sua azione, di difendersi e di manifestare il suo dissenso.