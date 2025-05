Primo Angelus di Papa Leone XIV per il Regina Caeli in piazza San Pietro, il messaggio di Prevost ai fedeli

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

“Fratelli e sorelle, buona domenica”. Sono state queste le prime parole di Papa Leone XIV, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, per il suo primo Regina Caeli. Davanti a 100mila fedeli, nel suo primo discorso domenicale Prevost ha chiesto il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi: “Mai più guerre”. Poi ha rivolto un pensiero ai giovani: “Non abbiate paura”.

Il primo Regina Caeli di Papa Leone XIX

Alle 12 in punto, Papa Leone XIX si è affacciato su una piazza San Pietro gremita di fedeli per il suo primo Regina Caeli, la preghiera mariana che in questo periodo pasquale e fino alla Pentecoste sostituisce l’Angelus.

Nel suo primo discorso domenicale dopo l’elezione, Prevost ha lanciato diversi messaggi, parlando della guerra, del rischio di una “terza guerra mondiale a pezzi” e rivolgendosi ai giovani.

Fonte foto: ANSA

La folla in piazza San Pietro per il primo Regina Caeli di Papa Leone XIV

Il boato della folla ha accolto il Papa sulla loggia delle benedizioni: “Viva il Papa”, il coro scandito diverse volte e ancora: “Leone, Leone”, tra gli applausi e le bandiere dei Paesi di tutto il mondo.

L’appello del Papa: “Mai più la guerra”

L’immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale “terminava 80 anni fa, l’8 maggio, dopo aver causato 60 milioni di vittime”, ha detto Prevost.

“Nell’odierno scenario drammatico di una Terza Guerra Mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo ripetendo l’appello sempre attuale: ‘Mai più la guerra”.

Questo è stato il primo sentito appello di Papa Leone XIV nel suo discorso.

Chiesto il cessate il fuoco a Gaza

Papa Leone XIV poi si è detto “addolorato” per la situazione che si vive nella Striscia di Gaza. Il Pontefice ha chiesto l’immediato “cessate il fuoco” e il rilascio di tutti gli ostaggi. A Gaza “si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile”, ha aggiunto.

A proposito di guerre, Papa Prevost ha poi aggiunto: “Ho accolto con soddisfazione cessate il fuoco tra India e Pakistan e auspico che attraverso negoziati si arrivi a un accordo durevole“.

Un pensiero il Papa lo ha rivolto anche all’Ucraina: “Porto nel mio cuore le sofferenze del popolo ucraino. Si faccia il possibile per una pace autentica giusta e duratura, siano liberati i prigionieri” e siano restituiti i “bimbi alle proprie famiglie”.

In un altro importante passaggio del discorso, il Papa si è rivolto ai giovani: “E ai giovani dico: non abbiate paura, accettate l’invito della Chiesa e di Cristo Signore!”, ha esclamato Leone XIV in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni.

Leone XIV cita due volte Wojtyla

Papa Leone XIV ha citato per due volte Giovanni Paolo II nel corso del suo primo Regina Caeli.

La prima citazione è proprio quel “non abbiate paura” indirizzato ai giovani, che richiama quello pronunciato da Wojtyla nella sua messa di inizio pontificato nel 1978.

Da sottolineare che Leone XIV terrà la sua messa di inizio pontificato il 18 maggio, giorno di nascita di San Giovanni Paolo II. La seconda citazione è stata “Mai più la guerra”, che richiama l’appello fatto dal Papa polacco prima della seconda guerra del Golfo, nel 2003.

In chiusura poi una citazione in occasione della giornata dedicata alle mamme: “Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la Festa della Mamma. Mando un caro saluto a tutte le mamme con una preghiera per loro e per quelle che sono già in cielo. Buona festa a tutte le mamme!”, ha detto il Papa.