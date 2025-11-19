Primo appello del semestre filtro di Medicina 20 novembre, cosa succede a chi non passa o rifiuta il voto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 20 novembre 2025 si tiene per la prima volta il primo appello del cosiddetto “semestre filtro” di Medicina, previsto dalla nuova riforma dell’accesso ai corsi. Gli studenti potranno sostenere uno o più esami e decidere se accettare o rifiutare il voto. In caso di non superamento o rifiuto del voto, gli studenti non rischiano l’esclusione. Potranno infatti ripetere uno o più testo nel secondo appello.

Primo appello del semestre filtro

Il 20 novembre si svolge il primo appello del semestre filtro di Medicina, introdotto con la riforma dell’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il secondo appello è fissato per il 10 dicembre. Le iscrizioni sono state aperte dal 30 ottobre al 15 novembre per la prima sessione e lo saranno dal 21 novembre al 6 dicembre per la seconda.

I risultati saranno pubblicati entro il 3 dicembre per il primo appello ed entro il 23 dicembre per il secondo. A ogni sessione gli studenti possono scegliere liberamente quanti esami sostenere, se uno, due o tutti e tre, sulla base della propria preparazione.

ANSA Come si svolgeva l’esame di Medicina negli scorsi anni

Tutti i candidati devono comunque presentarsi all’orario indicato dall’Ateneo e restare in aula fino alla conclusione della terza prova, anche se sostengono un unico esame.

Come funzionano le prove

Gli esami del semestre filtro riguardano tre materie obbligatorie: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Possono accedere alle prove gli studenti che hanno seguito almeno il 51% delle lezioni del primo semestre.

Ogni esame ha la stessa struttura in tutti gli atenei statali:

31 domande con 15 a scelta multipla e 16 a completamento;

45 minuti di tempo per ciascuna prova;

15 minuti di pausa tra un test e l’altro;

ordine fisso delle prove è Chimica, Fisica, Biologia.

Il punteggio è assegnato così:

+1 punto per risposta corretta;

0 per risposta non data;

–0,1 per risposta errata.

La soglia di superamento è 18/30, con arrotondamento all’unità solo se l’esame è superato. È prevista anche la lode (+1 punto). Superare le prove è fondamentale per accedere al secondo semestre e concorrere alla graduatoria nazionale che determina l’ammissione definitiva ai corsi.

Cosa succede se non si passa o rifiuta?

Gli studenti non rischiano l’esclusione né penalizzazioni. Chi non supera un esame o non è soddisfatto del voto può rinunciare al risultato del primo appello e ripetere uno o più test nel secondo. La rinuncia va comunicata entro 48 ore dalla pubblicazione dell’esito.

L’esito del secondo appello, se positivo, è quello che fa fede sia per la carriera universitaria, sia per la graduatoria nazionale unica dei corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Anche chi ha sostenuto, o superato, un solo esame nella prima sessione può ripresentarsi per migliorare il punteggio.

In definitiva, il primo appello è un’occasione in più per testare la propria preparazione, mentre il secondo è quello determinante per l’accesso ai percorsi di laurea.