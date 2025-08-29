Primo ministro Houthi ucciso da Israele a Sana'a in Yemen, chi era Ahmed Ghaleb Al-Rahwi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Ahmed al-Rahawi, il primo ministro dei ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, è stato ucciso il 28 agosto 2025 in un appartamento a Sana’a durante gli attacchi israeliani. Dai resoconti dei media yemeniti, sembrerebbe che si sia trattato di un attacco separato da quello nel quale Israele avrebbe preso di mira 10 ministri senior degli Houthi, tra cui il ministro della Difesa.

L’uccisione di Agmed al-Rahawi

Le Idf, forze di difesa israeliane, hanno detto di aver colpito un “obiettivo militare” degli Houthi nella capitale yemenita Sana’a. Secondo il notiziario qatariota Al Araby, gli attacchi israeliani hanno preso di mira alti funzionari del gruppo. Dopo l’attacco, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato che “chiunque alzi una mano contro Israele la perderà”.

Secondo l’emittente yemenita Al-Jumhuriya, Al-Rahwi è morto nel bombardamento di un’abitazione a Sana’a dove si trovava insieme ad altri alti funzionari della milizia sciita, alcuni dei quali sarebbero morti con lui.

I resti di un bombardamento israeliano a Sana’a

Un altro raid israeliano avrebbe colpito dieci ministri dell’amministrazione ribelle, tra cui il responsabile della Difesa, riuniti in una località all’esterno della capitale per ascoltare un movimento del capo della milizia filoiraniana, Abdul Malik-al Houthi. Sull’esito di quest’ultimo bombardamento non si hanno notizie.

Il movimento sciita non ha al momento rilasciato alcuna dichiarazione.

Chi era Ahmed al-Rahawi

Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi (arabo: أحمد غالب ناصر الرَهَوِي اليافِعي) era un politico yemenita in caricadal 10 agosto 2024 come primo ministro del governo guidato dagli Houthi. Era membro del partito del Congresso generale del popolo e ha precedentemente prestato servizio nel Consiglio politico supremo.

Originario di Khanfar, governatorato di Abyan, Yemen, era membro della tribù Al-Rahawi. Suo padre, Ghaleb Nasser al-Rahawi, era un personaggio politico assassinato negli anni ’70.

Al-Rahawi ha ricoperto diverse posizioni di alto livello dal 2000 al 2015, tra cui quella di direttore generale e presidente del Consiglio locale del distretto di Khanfar, vicegovernatore del governatorato di Al Mahwit e vicegovernatore del governatorato di Abyan.

Chi sono gli Houthi

Gli Houthi sono un gruppo armato e politico dell’estremo nord dello Yemen, legato al nome di una famiglia che ha avuto sin dagli esordi un ruolo di leadership cruciale nella sua storia.

Con il termine Houthi si indica il movimento Ansar Allah, ovvero dall’arabo “partigiani di Dio“. Nato all’inizio degli anni Novanta, è composto principalmente di combattenti della confessione zaydita, una branca minoritaria dell’islam sciita.

Come riporta l’Istituto per gli studi di politica internazionale, nel 1992 viene fondata la “Gioventù credente” nel governatorato di Sa’ada, nel nord dello Yemen, il cui obiettivo è quello di portare avanti la rinascita dello zaydismo nel paese (la cui popolazione è a maggioranza sunnita), farne cessare l’emarginazione politico-religiosa e arrivare all’autonomia delle terre del nord.

Il gruppo assume posizioni marcatamente anti-USA e anti-Israele soprattutto dopo l’invasione americana del 2003 in Iraq. Con lo scoppio della guerra Israele-Hamas a ottobre 2023, gli Houthi avviano lanci di missili contro Israele e attacchi sistematici contro navi al largo delle coste dello Yemen, nel Mar Rosso, in segno di solidarietà con i palestinesi.

Il movimento yemenita chiede un cessate il fuoco a Gaza e la fine immediata del blocco israeliano sull’enclave palestinese come condizione per porre fine agli attacchi nel Mar Rosso. A gennaio 2024, gli Stati Uniti e Regno Unito conducono attacchi aerei contro diversi obiettivi legati agli Houthi nello Yemen, dopo aver intimato più volte al movimento di interrompere i raid contro le navi – soprattutto mercantili – in transito nello Stretto di Bab El-Mandeb.