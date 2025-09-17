Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone denunciate per occupazione abusiva e un ingente sequestro di droga durante lo sgombero immediato eseguito dalla Polizia di Stato in provincia di Bolzano, in applicazione del nuovo Decreto Sicurezza 2025. L’operazione è stata condotta ieri in via Schaffer a Merano, dove un immobile occupato senza titolo è stato liberato e riconsegnato al legittimo proprietario, mentre sono stati avviati ulteriori accertamenti su un importante quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenuto nei pressi dell’edificio.

Il primo sgombero immediato in provincia di Bolzano: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella giornata di ieri in via Schaffer a Merano. Gli agenti della Squadra Investigativa, insieme al personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza, sono intervenuti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, a seguito della denuncia presentata dal proprietario dell’alloggio. L’operazione è stata la prima nella provincia di Bolzano a essere effettuata secondo le nuove disposizioni del cosiddetto “Decreto Sicurezza 2025”, che prevede procedure più rapide per il contrasto all’occupazione abusiva di immobili.

L’intervento della Polizia: come si è svolta l’operazione

Gli agenti sono giunti nell’appartamento di via Schaffer, dove hanno riscontrato la presenza di tre persone senza alcun titolo legittimo: un cittadino italiano e due cittadini marocchini. I poliziotti hanno immediatamente intimato agli occupanti di lasciare l’immobile, procedendo poi a riconsegnarlo al proprietario. I tre individui sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per l’identificazione e per ulteriori approfondimenti investigativi.

Identità e precedenti degli occupanti

Durante le procedure di identificazione, è emerso che il cittadino italiano aveva 25 anni e risultava gravato da numerosi precedenti di polizia. Il primo dei due cittadini marocchini, di 21 anni, era richiedente asilo e anch’egli aveva diversi precedenti. Il secondo cittadino marocchino, di 24 anni, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Tutti e tre sono stati denunciati per occupazione arbitraria di immobili.

Ulteriori reati contestati e provvedimenti

Nel corso degli accertamenti, il cittadino marocchino di 21 anni è stato anche denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish. Nei confronti del cittadino marocchino di 24 anni, irregolare, è stato emesso un provvedimento di espulsione con ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Il sequestro di droga e denaro: i dettagli

Una volta liberato l’appartamento, gli agenti hanno effettuato un ulteriore sopralluogo nei pressi dell’edificio. Sul ponteggio allestito nella pubblica via, a ridosso della struttura, è stato rinvenuto uno zaino di colore scuro. All’interno sono stati trovati 2,7 kg di hashish, quasi 900 grammi di marijuana e 70 grammi di cocaina, oltre a 8.000 euro in contanti e 2 bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti, mentre sono in corso ulteriori indagini per verificare eventuali collegamenti tra la droga e i tre soggetti fermati.

Le dichiarazioni del Questore: legalità e sicurezza

Il Questore Giuseppe Ferrari ha sottolineato l’importanza dell’operazione, dichiarando che si tratta del primo sgombero immediato in provincia di Bolzano attuato secondo il Decreto Sicurezza 2025. Ferrari ha evidenziato come l’intervento della Polizia di Stato abbia permesso di restituire rapidamente l’alloggio al legittimo proprietario, allontanando e denunciando le tre persone che lo occupavano abusivamente e procedendo al sequestro di una notevole quantità di droga.

Un segnale di legalità: il significato dell’operazione

Secondo il Questore, l’operazione rappresenta un segnale chiaro di legalità e di tutela della proprietà privata. La Polizia di Stato, ha affermato, garantisce il diritto dei cittadini alla sicurezza, agendo con determinazione contro ogni forma di illegalità. Ferrari ha inoltre sottolineato che interventi di questo tipo non hanno solo una funzione repressiva, ma servono anche a riaffermare il principio del rispetto delle regole come condizione essenziale per una convivenza civile ordinata.

Il contesto normativo: il Decreto Sicurezza 2025

L’operazione di sgombero immediato è stata resa possibile grazie alle nuove disposizioni introdotte dal cosiddetto “Decreto Sicurezza 2025”, che prevede procedure più rapide ed efficaci per contrastare l’occupazione abusiva di immobili. Il provvedimento, recentemente entrato in vigore, consente alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per liberare gli immobili occupati senza titolo e restituirli ai legittimi proprietari.

Le indagini in corso e i prossimi passi

Le indagini proseguono per accertare se il consistente quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenuto nello zaino possa essere riconducibile ai tre soggetti denunciati per occupazione abusiva. Gli investigatori stanno analizzando tutti gli elementi raccolti durante l’operazione, compresi i rilievi effettuati nell’appartamento e nei pressi dell’edificio, per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità ulteriori.

La risposta delle istituzioni e il ruolo della Polizia

L’intervento della Polizia di Stato a Merano si inserisce in un più ampio contesto di azioni volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come l’occupazione abusiva di immobili e il traffico di sostanze stupefacenti. Le istituzioni locali hanno espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’operazione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e Autorità Giudiziaria.

Conclusioni: un modello di intervento per il futuro

L’operazione condotta in via Schaffer rappresenta un modello di intervento che potrebbe essere replicato in altri contesti, grazie alle nuove possibilità offerte dal Decreto Sicurezza 2025. La tempestività e la professionalità dimostrate dagli agenti hanno permesso di risolvere una situazione di illegalità senza criticità, restituendo l’immobile al proprietario e sequestrando un ingente quantitativo di droga. Le indagini in corso potranno chiarire eventuali ulteriori responsabilità e contribuire a rafforzare la sicurezza e la legalità sul territorio.

IPA