Principe Andrea rinuncia al titolo reale dopo una discussione con Carlo, la scelta dopo i numerosi scandali

La Corona inglese ha perso un altro pezzo: travolto dagli scandali, il principe Andrea ha annunciato la rinuncia al suo titolo reale. Il 65enne Andrea è il fratello minore di Re Carlo III. La decisione, si apprende, è stata maturata dopo un confronto “molto teso” con il sovrano, come scrive la stampa britannica, e arriva dopo le notizie in merito alla vicinanza fra Andrea e Jeffrey Epstein.

Andrea ha annunciato l’intenzione di rinunciare a tutti i suoi titoli reali, inclusa la storica designazione di “duca di York”. A palare del difficile incontro fra Carlo III e Andrea è stata la Bbc.

Al meeting avrebbe partecipato anche il principe William, la cui presenza potrebbe aver pesato nella decisione: da tempo i tabloid britannici parlano dei rapporti difficili tra Andrea e il futuro erede al trono.

Il comunicato del principe Andrea

“In accordo con Sua Maestà il Re, abbiamo concluso che le continue accuse nei miei confronti distolgono l’attenzione dal lavoro di Sua Maestà e della Famiglia Reale”, si legge nel breve comunicato stampa.

“Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese al primo posto. Confermo la mia decisione, presa cinque anni fa, di ritirarmi dalla vita pubblica”, ha aggiunto Andrea.

“Con l’approvazione di Sua Maestà, riteniamo che ora io debba fare un ulteriore passo. Pertanto, non utilizzerò più il mio titolo né gli onori che mi sono stati conferiti. Come ho già affermato in precedenza, nego con forza le accuse rivolte contro di me”, è la conclusione.

Principe Andrea al centro dello scandalo Epstein

La scelta arriva nel momento più delicato per la monarchia britannica, a pochi giorni dalla pubblicazione postuma delle memorie di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein. Già il principe Harry, secondogenito di Carlo, aveva perso il titolo nobiliare. Ora tocca al fratello.

Il libro, intitolato Nobody’s Girl e di cui il Guardian ha anticipato alcuni estratti, descrive tre occasioni in cui Giuffre sostiene di essere stata costretta ad avere rapporti con il principe Andrea, all’epoca ospite di Ghislaine Maxwell a Londra. Andrea ha sempre respinto ogni accusa.

