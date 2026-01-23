Principe Harry contro Donald Trump sui soldati britannici in Afghanistan, "I sacrifici meritano rispetto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il principe Harry risponde a Donald Trump difendendo i soldati britannici impegnati in Afghanistan. Richiamando la propria esperienza militare, Harry ha ricordato i caduti e ha chiesto rispetto per i sacrifici delle truppe Nato. Le parole di Trump hanno suscitato critiche anche dal premier britannico Starmer.

Il principe Harry replica a Trump

Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump non sono state digerite dal principe Harry, intervenuto pubblicamente per difendere il ruolo e i sacrifici dei soldati britannici impegnati in Afghanistan.

In una nota, il secondogenito di re Carlo ha sottolineato come il contributo umano e militare delle truppe alleate non possa essere ridotto o sminuito.

Harry ha parlato in prima persona, richiamando la propria esperienza diretta nelle forze armate: “Ho prestato servizio lì, ho costruito legami che dureranno tutta la vita e ho perso amici”. Il principe ha ricordato che 457 militari britannici hanno perso la vita durante la missione in Afghanistan, ribadendo che quei sacrifici “meritano di essere raccontati con sincerità e rispetto”.

L’esperienza in Afghanistan

La sua carriera militare si è sviluppata lungo un percorso articolato. Dopo aver completato l’addestramento nel 2006, Harry è diventato sottotenente in un reggimento della Cavalleria Reale dell’Esercito britannico. L’anno successivo ha seguito una formazione come controllore di attacco terminale congiunto per la RAF, prima di qualificarsi come pilota di elicotteri Apache.

Nel 2008 fu inviato in Afghanistan per una prima missione, durata dieci settimane e condotta in gran parte sotto copertura, fino al ritiro anticipato a causa della diffusione mediatica della sua presenza. Tornò nuovamente nel Paese nel 2012, svolgendo il ruolo di copilota e mitragliere su elicottero Apache in un contesto operativo ad alta intensità.

Nel suo libro autobiografico “Spare”, Harry ha raccontato di aver ucciso 25 combattenti talebani, precisando che quel dato non rappresentò per lui né un motivo di orgoglio né di vergogna, ma una conseguenza del ruolo svolto in guerra.

Complessivamente, il principe ha servito nell’esercito britannico per dieci anni e continua tutt’ora a sostenere associazioni impegnate nel supporto ai veterani.

Le parole di Trump

Le dichiarazioni di Donald Trump sull’intervento occidentale in Afghanistan hanno provocato un’ondata di critiche a Londra. L’ex presidente Usa aveva minimizzato l’efficacia e il peso delle forze Nato, parlando di una missione fallimentare e facendo riferimento alla riconquista del Paese da parte dei talebani.

“Sostengono di avere mandato un po’ di truppe in Afghanistan, ed è vero, ma sono rimaste nelle retrovie, lontane dalle linea del fronte” aveva dichiarato il presidente Usa, mettendo in dubbio l’efficacia di un sostegno della Nato in caso di difficoltà.

Parole giudicate offensive dal premier britannico Keir Starmer, che ha difeso con fermezza il ruolo dei militari alleati e il prezzo umano pagato dal Regno Unito.”Parole agghiaccianti e offensive. Donald Trump dovrebbe scusarsi” ha detto Starmer.