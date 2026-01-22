Principe Harry in lacrime in Tribunale per Meghan Markle, "Hanno reso la sua vita un inferno assoluto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il principe Harry si è lasciato andare a un duro sfogo con la voce rotta in Tribunale, durante la sua deposizione all’Alta Corte di Londra nell’ambito della battaglia legale avviata con altri vip contro il gruppo editoriale britannico di Daily Mail e Mail on Sunday (Associated Newspapers Limited). Al centro del contenzioso ci sono le presunte intercettazioni illegali subite anche tramite investigatori privati e microspie. Harry ha detto con la voce rotta: “Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di Meghan un inferno assoluto”.

Perché il principe Harry era in Tribunale

Il principe Harry ha concluso con la voce rotta dall’emozione la sua deposizione all’Alta Corte di Londra nell’ambito della disputa legale avviata con altre persone famose, tra cui Elton John, Sadie Frost o Liz Hurley, contro il gruppo editoriale britannico del Daily Mail e del Mail on Sunday (Associated Newspapers Limited) in relazione alle presunte intercettazioni illegali subite per anni, anche attraverso il ricorso a investigatori privati e microspie.

Harry e gli altri querelanti chiedono all’Associated Newspapers Limited “le scuse e un riconoscimento di responsabilità”.

L’attacco del principe Harry ai tabloid

Come riportato da TgCom24, il principe Harry, in lacrime e con la voce rotta dell’emozione, in Tribunale ha sferrato un duro attacco ai tabloid: “Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di mia moglie (Meghan Markle, ndr) un inferno assoluto“.

Il secondogenito di re Carlo ha parlato di “stalking” sistematico ai danni della moglie, con “feroci e persistenti attacchi” e “molestie e articoli invadenti, a volte razzisti”.

Il duca di Sussex ha sottolineato: “Dopo la morte di mia madre nel 1997, quando avevo 12 anni, e il trattamento che le fu riservato dalla stampa, ho sempre avuto un rapporto difficile con loro (i tabloid, ndr)”.

La difesa del Mail contro le accuse di Harry

Il principe Harry ha negato di aver condiviso in via ufficiosa informazioni con la giornalista del Mail on Sunday Charlotte Griffiths e ha respinto l’accusa di aver creato un profilo Facebook fake chiamato “Mr Mischief” per contattare la reporter, che, stando all’avvocato del Mail Anthony White, sarebbe “ben inserita” nelle “cerchie sociali” del principe.

La strategia difensiva del tabloud punta a provare che le informazioni contenute negli articoli sotto accusa sono state ottenute con mezzi leciti. Si invoca, inoltre, la scadenza dei termini per l’avvio di una causa civile.