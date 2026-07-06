Principe Harry in visita da Re Carlo III, il giallo dell'alloggio a Buckingham Palace e l'incognita Meghan
Fallisce il tentativo di riconciliazione tra Re Carlo III e il Principe Harry, che non tornerà a Buckingham Palace con la moglie Meghan
Dopo lunghi anni di assenza, il Principe Harry e la moglie Meghan Markle tornano a Londra, ma non alloggeranno a Buckingham Palace. Il tentativo di Re Carlo III di riconciliarsi con il figlio ribelle non è andato in porto e non è chiaro su chi ricada la responsabilità. Portavoce del Re affermano che sia stato il Principe a rifiutare l’invito del padre; Harry, al contrario, ribatte che è stato il Palazzo a tirarsi indietro.
Il Principe Harry torna a Londra
Dallo strappo con la famiglia nel 2020, il Principe Harry si è ufficialmente trasferito negli Stati Uniti, ma è previsto un suo ritorno a Londra.
Nel mese di luglio 2026 Harry si recherà nella capitale britannica e in seguito nella cittadina di Birmingham, che il prossimo anno ospiterà gli Invictus Games, l’iniziativa a favore degli invalidi di guerra.
Nel corso del suo soggiorno il Principe visiterà l’ospedale pediatrico e il National Exhibition Centre di Birmingham.
Si parla anche di una possibile gita a Althorp, la tenuta estiva della Principessa Diana nel Northampton.
L’incontro con Re Carlo III è incerto
Non è chiaro se Harry troverà il modo e il tempo di incontrare il padre Re Carlo III, con cui si è verificata l’ennesima incomprensione.
Pare che, inizialmente, il Re avesse offerto al figlio di alloggiare presso Buckingham Palace e che lui avesse accettato.
Con l’arrivo ormai imminente, è però tutto annullato. Un portavoce di Harry ha reso noto che l’invito “è stato ritirato”.
D’altra parte, lo staff di Palazzo ribatte che la responsabilità è di Harry, il cui sì è arrivato troppo tardi per permettere i necessari preparativi.
L’incognita Meghan Markle
Privata della scorta reale per sé e i suoi figli, probabilmente Meghan Markle non accompagnerà il marito nella visita a Londra.
La consorte potrebbe però raggiungere il Principe a Birmingham, per poi recarsi con lui nella residenza che fu di Lady D.
I rapporti tra Markle e la famiglia reale sono più che tesi, quasi nulli. Archie e Lilibeth, 7 e 9 anni, non vedono il nonno di persona da 4 anni.
Si dice che, dopo la scoperta della malattia, Re Carlo stia tentando di riunire la famiglia, ma un ricongiungimento sembra sempre più lontano.