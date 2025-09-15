Principe Harry rivela i dettagli dell'incontro con Re Carlo III, la frase sul tumore e i rapporti con William

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Prove di riappacificazione tra Harry e Re Carlo III. A una settimana dal faccia a faccia a Londra tra padre e figlio, il secondogenito del sovrano del Regno Unito ha raccontato il riavvicinamento con il papà 76enne, sottoposto da un anno ai trattamenti medici per la lotta a un tumore non precisato. Il duca di Sussex non ha però rinnegato le rivelazioni sulla famiglia reale riportate nella sua autobiografia scandalo Spare, su cui non avrebbe alcun rimorso.

Il faccia a faccia tra il principe Harry e Re Carlo

A margine della missione in Ucraina di venerdì 12 settembre, per promuovere la sua fondazione Invictus games per la riabilitazione dei reduci della guerra contro la Russia, Harry ha parlato dell’incontro con Re Carlo avvenuto prima della partenza per Kiev da Londra.

Il principe non ha rilevato i dettagli della conversazione in presenza, la prima da febbraio 2024, ma in un’intervista rilasciata al The Guardian ha fatto riferimento alla volontà di concentrarsi maggiormente sui rapporti con il padre, dopo la decisione di rompere con la famiglia volando negli Stati Uniti con la moglie Megan Markle.

ANSA

Il principe Harry all’arrivo all’evento di beneficenza del WellChild Awards, dopo il suo ritorno a Londra per incontrare Re Carlo

La frase sul tumore del padre

Un ricongiungimento incoraggiato dal faccia a faccia con il padre e spinto dalla necessità sempre più urgente di portare i suoi figli dal nonno, che dal 2024 combatte contro il cancro.

Dopo che in un’intervista di qualche mese prima aveva ammesso di non poter sapere “quanto restasse” da vivere al sovrano, il principe Harry ha assicurato di aver trovato Re Carlo III “benone” nell’ultimo incontro.

I rapporti con William

Nessun passo indietro del duca di Sussex, invece, sulle rivelazioni contenute nel suo libro Spare, con cui ha reso pubblici alcuni degli aspetti più controversi e privati della famiglia reale. Segreti che hanno incrinato i rapporti con il fratello William, ma di cui non si pente.

“Non credo di aver lavato i panni sporchi in pubblico” ha dichiarato, dicendo di sentirsi la “coscienza a posto“.

“Era una serie di correzioni a storie già esistenti. Un punto di vista era già stato espresso e andava corretto” ha affermato, spiegando di aver soltanto voluto raccontare la sua verità rispetto alla narrazione di alcuni episodi della sua vita descritti dai tabloid britannici, contro cui il principe continua a battagliare.

A gennaio inizierà il processo contro l’Associated Newspapers, l’editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, a cui Harry ha fatto causa per alcune notizie sulla sua famiglia.

“Credo che alcuni media britannici vogliano credere che io sia infelice, ma non è così. Sono molto felice di quello che sono e mi piace la vita che vivo” ha detto ancora al The Guardian.