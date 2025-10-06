Principe William e Re Carlo III, il sovrano furioso per l'intervista con Eugene Levy su AppleTV+: "Tradimento"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Re Carlo III sarebbe furioso con il principe William per via di un’intervista rilasciata a un comico canadese. L’erede avrebbe raccontato di un’infanzia difficile per via della sovraesposizione mediatica e della volontà di cambiare la monarchia, senza stravolgerla. Sembra che i due non si parlino più. Nell’intervista William ha parlato del padre e della moglie in merito alla diagnosi di cancro e di come l’hanno affrontata.

Re Carlo non parla più a William

Sembra che re Carlo III non parli più con il figlio William. Dopo i problemi con Harry, sembra che la tensione sia cresciuta anche con il figlio erede. A creare scompiglio un’intervista di William con Eugene Levy su AppleTV+.

Secondo le indiscrezioni, che Adnkronos riferisce direttamente alla famiglia reale, la relazione fra i due sarebbe ormai crollata nel silenzio. Il che vuol dire nessuna chiamata, nessun messaggio e nessun incontro privato.

Getty Images In foto il Principe William e Re Carlo III

Si è arrivati a dire che Carlo III sarebbe furioso per il fatto che il figlio abbia rilasciato l’intervista nella quale racconta la sua infanzia, ma anche per un accenno al futuro della monarchia. Una fonte interna al palazzo avrebbe riferito: “il re lo vede come un tradimento, non come un atto di sincerità”.

Cosa ha detto William

Il principe William, in un’intervista per The Reluctant Traveler, avrebbe fatto accenni alla sua infanzia e al futuro della monarchia. Avrebbe infatti dichiarato che in agenda ci sarebbe una riforma. William ha fatto sapere di essere pronto ad abbracciare dei cambiamenti per il bene e di non esserne spaventato.

Al contrario, dice che “l’idea di poter essere in grado di portare dei cambiamenti mi esalta”. Ha assicurato di non ambire a nulla di troppo radicale, ma di immaginare alcune modifiche graduali e necessarie. “La storia può diventare un peso soffocante, troppo restrittivo”, ha aggiunto, senza però criticare la tradizione, fondamentale per un’istituzione come quella della monarchia.

Nell’intervista William non racconta dei rapporti con il fratello minore, che comunque cita in merito ai possibili cambiamenti futuri. Fa riferimento al voler evitare ai propri figli e alla dinastia tutta quella sovraesposizione mediatica che lui e Harry hanno patito nell’infanzia e nell’adolescenza a causa delle crisi matrimoniali di Carlo e Diana e delle regole che erano in vigore a corte.

Chi è Eugene Levy

William si è lasciato intervistare da Eugene Levy, un attore, comico e sceneggiatore canadese molto famoso per aver interpretato un personaggio nella serie American Pie. Per AppleTV+ conduce The Reluctant Traveler, una serie di divulgazione britannica documentaristica che segue l’attore in diversi viaggi, dove esplora luoghi e culture.

Nella terza stagione Levy incontra proprio il principe William e l’intervista viene descritta come sincera, ma anche capace di dare una ventata d’aria fresca alla monarchia.