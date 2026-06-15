Principio di incendio nella sede Rai a Palermo, "redazione evacuata": l'intervento dei vigili del fuoco

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Paura nella sede della Rai a Palermo per un principio di incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza i locali. La redazione è stata evacuata in via precauzionale, ma, fa sapere l’azienda, “si sta lavorando per garantire comunque la regolare messa in onda” del Tgr delle 14. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

Principio di incendio nella sede Rai a Palermo

Nella mattinata di oggi, lunedì 15 giugno, si è verificato un principio di incendio nella sede Rai di Palermo, in viale Strasburgo.

Lo riferisce l’azienda in una nota, spiegando che la redazione è stata evacuata in via precauzionale. Non ci sono feriti.

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Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali.

Sono ora in corso le verifiche nella struttura, ancora da chiarire le cause del rogo.

Evacuata la redazione

In seguito al principio di incendio la redazione della sede Rai è stata evacuata.

“Il Giornale Radio – fa sapere l’azienda – sarà con ogni probabilità trasmesso dalla sede distaccata di Catania, mentre si sta lavorando per garantire comunque la regolare messa in onda dell’edizione del Telegiornale delle ore 14″.

“La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili”, conclude la nota della Rai.

Cosa è successo

Secondo quanto riporta Palermo Today, le fiamme sarebbero partite da un condizionatore al terzo piano dell’edificio, dove si trovano gli uffici amministrativi e della direzione.

L’incendio è stato spento in breve tempo dai vigili del fuoco, ma parte dei locali del terzo piano sarebbe ora allagata.

Notizia in aggiornamento