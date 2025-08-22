Privacy avanzata della chat whatsapp, cosa significa e perché non c'è rischio che Meta AI possa leggerci
La nuova bufala su WhatsApp riguarda una falsa allerta su Meta AI, che leggerebbe le chat. La Privacy Avanzata non è una funzione utile in questo caso
Una catena virale su WhatsApp diffonde falsi allarmi su Meta AI, sostenendo che l’intelligenza artificiale possa leggere chat private: il suggerimento è quello di far ricorso alla funzione “Privacy Avanzata“, che in realtà impedisce solo l’esportazione dei contenuti dai gruppi. Le conversazioni restano infatti già protette dalla crittografia end-to-end e Meta AI non può accedervi.
- La nuova bufala di WhatsApp
- Il messaggio sulla privacy avanzata delle chat
- Privacy Avanzata, cos'è
- Cosa c'entra Meta AI
La nuova bufala di WhatsApp
Nelle ultime ore WhatsApp è stato invaso da messaggi virali che parlano di una fantomatica opzione chiamata “Protezione avanzata delle chat“.
I testi, inoltrati in più versioni, hanno un obiettivo comune: convincere gli utenti ad attivare una funzione che – secondo la catena di Sant’Antonio– servirebbe a rafforzare la riservatezza e a limitare le capacità di Meta AI, l’intelligenza artificiale generativa introdotta a marzo da Zuckerberg su tutte le sue piattaforme.
La “privacy avanzata” non serve a proteggere le chat e Meta AI non è in grado di “spiarle”
Il messaggio sulla privacy avanzata delle chat
Il messaggio che circola sostiene che l’AI possa accedere a ogni chat, pertanto agli amministratori dei gruppi viene consigliato di attivare l’opzione per evitare che l’intelligenza artificiale possa aprire le conversazioni, leggere numeri di telefono e persino recuperare dati dai cellulari, comprese le chat private.
In alcuni casi viene aggiunto anche un link a un vecchio post del blog di WhatsApp, usato per rendere più credibile il contenuto. Segue poi una guida dettagliata che spiega come bloccare Meta AI dall’accedere a messaggi, immagini, video e contatti, illustrando l’attivazione della cosiddetta “Privacy avanzata” che però non ha nulla a che vedere con l’uso dell’intelligenza artificiale.
Privacy Avanzata, cos’è
La “Privacy Avanzata” in realtà è stata introdotta per evitare che i contenuti di un gruppo vengano esportati all’esterno. Non è collegata in nessun modo all’AI: serve a impedire che chat, immagini, video o documenti vengano salvati o condivisi dai partecipanti al di fuori della conversazione.
Si tratta quindi di uno strumento pensato per tutelare i membri di un gruppo, riducendo il rischio di diffusione non autorizzata di materiale sensibile.
Cosa c’entra Meta AI
Questa catena non ha ritorni economici per chi la diffonde, ma contribuisce ad alimentare sfiducia e confusione attorno a Meta AI, già al centro di numerosi dibattiti.
Non è la prima volta che l’intelligenza artificiale viene additata nelle catene: in passato un messaggio simile aveva riguardato anche Gemini di Google.
In realtà, come spiegato a maggio, Meta AI può utilizzare solo dati pubblici provenienti da Facebook e Instagram: post, commenti, like, Reel e storie. Gli utenti che hanno compilato il modulo di opposizione entro la scadenza hanno bloccato l’uso dei loro dati per l’addestramento del sistema; chi lo compila successivamente può impedirne l’utilizzo solo da quel momento in avanti.
WhatsApp invece resta protetto da crittografia end-to-end: i messaggi vengono criptati all’invio e decriptati solo sul telefono del destinatario. Nessun dipendente di Meta – né tanto meno la sua AI – può accedervi.