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I Carabinieri di Priverno hanno individuato un uomo di 32 anni residente in provincia di Napoli come presunto responsabile di una truffa online ai danni di una giovane del posto. L’uomo avrebbe pubblicizzato una falsa offerta di affitto per una casa vacanze a Roccaraso, inducendo la vittima a versare 150 euro per una prenotazione mai esistita.

Le indagini dei Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio nella mattinata di ieri, quando i militari della Stazione di Priverno hanno concluso una mirata attività investigativa. L’input è arrivato dalla denuncia presentata da una giovane di 23 anni residente nella stessa zona, la quale aveva raccontato di essere stata vittima di una frode online.

La dinamica della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza aveva trovato su una nota piattaforma social un annuncio relativo all’affitto di una casa vacanze a Roccaraso. Dopo aver preso contatti con il presunto locatore, aveva concordato la prenotazione dell’immobile, procedendo con un bonifico di 150 euro come anticipo. Solo successivamente la giovane si è resa conto che l’offerta era in realtà una truffa, poiché l’immobile pubblicizzato risultava inesistente.

L’identificazione del presunto responsabile

Grazie agli accertamenti svolti dai Carabinieri, è stato possibile risalire all’identità dell’autore della frode. Si tratta di un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine e residente in provincia di Napoli. L’uomo è stato deferito in stato di libertà e dovrà rispondere del reato di truffa.

IPA