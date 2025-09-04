Pro Pal bloccano treni alla stazione di Pisa, circolazione interrotta dal corteo dei manifestanti sui binari

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Pisa centinaia di manifestanti pro Pal hanno occupato per un’ora i binari della stazione, causando ritardi fino a due ore ai treni. L’azione, nata da un corteo di 1500 persone a sostegno della Global Sumud Flotilla, si è conclusa senza scontri con la polizia, ma restano possibili denunce per l’occupazione.

Pisa, treni in ritardo

I disagi per la stazione di Pisa si sono verificati nella serata di giovedì 4 settembre, quando a centinaia i manifestanti pro Pal hanno invaso il primo binario, provocando l’interruzione della circolazione dei treni.

La dimostrazione è proseguita per circa un’ora, compromettendo il normale traffico ferroviario. I ritardi alla circolazione che si sono generati sono stati consistenti, riguardando sia treni regionali che convogli a lunga percorrenza, in alcuni casi fino a due ore.

ANSA

Manifestanti pro Pal alla stazione di Pisa

Il corteo pro Pal

Il blocco è nato dal corteo che aveva visto sfilare pacificamente nel centro cittadino circa 1500 persone a sostegno della Global Sumud Flotilla.

Una frazione dei partecipanti, raggiunta la piazza antistante la stazione, ha deciso di spingersi oltre, occupando i binari e imbrattando un convoglio con scritte come “Free Gaza”.

All’esterno, intanto, il resto dei manifestanti ha continuato il presidio senza incidenti. Gli slogan hanno riecheggiato a lungo: “Palestina libera” e “Genocidio” le parole più ricorrenti.

Su uno striscione, inoltre, è apparso il messaggio: “Se Israele blocca la Sumud Flotilla, noi blocchiamo l’Europa”.

Nessuno scontro per i manifestanti

Dopo l’arrivo della polizia, i binari sono stati liberati e i manifestanti sono tornati a riunirsi davanti alla stazione. Nonostante l’interruzione ferroviaria e l’occupazione dei binari, la situazione non è degenerata in scontri con le forze dell’ordine.

La manifestazione si è conclusa con il presidio in piazza, ma restano da valutare eventuali denunce nei confronti dei responsabili. I pendolari, soprattutto quelli di rientro, hanno subito i maggiori disagi.

Le manifestazioni pro Pal hanno toccato nella stessa giornata anche Venezia, dove hanno coinvolto anche personalità dello spettacolo come Anna Foglietta, fermata dai carabinieri a bordo di una lancia, durante una dimostrazione insieme alla street artist Laika a sostegno della Global Sumud Flotilla e per denunciare il genocidio a Gaza.