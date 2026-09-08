Problema tecnico e caos agli aeroporti di Heathrow e Gatwick nel Regno Unito, disagi per i passeggeri

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Un guasto al sistema di elaborazione voli ha messo in ginocchio il comparto aereo nel Regno Unito, coinvolgendo numerosi aeroporti. A Londra, Heathrow ha bloccato le partenze e poi anche gli arrivi, Gatwick ha fermato i decolli. Colpiti anche Manchester, Stansted ed Edimburgo, insieme a molti altri scali. In attesa della soluzione, centinaia di voli sono stati cancellati o hanno subito ritardo.

Regno Unito, aeroporti in tilt

I problemi sono emersi a partire dal primo pomeriggio di martedì 8 settembre. Il sistema britannico di controllo del traffico aereo ha accusato un malfunzionamento che ha mandato in sofferenza gli scali del Regno Unito, con Heathrow e Gatwick tra gli aeroporti più penalizzati.

A comunicare l’anomalia è stato il National Air Traffic Services (NATS), l’ente che gestisce gran parte dello spazio aereo britannico, spiegando che il problema riguardava il sistema di elaborazione dei piani di volo e imponeva restrizioni precauzionali sul numero di aerei gestibili in sicurezza.

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Le conseguenze per Heathrow e Gatwick

A Heathrow le partenze sono state bloccate a metà mattinata, mentre gli atterraggi hanno continuato a operare regolarmente per alcune ore, prima che anche gli arrivi finissero sotto pressione.

Secondo Eurocontrol lo scalo londinese è risultato indisponibile per gli atterraggi tra le 14 e le 16 (ora UTC), con diversi voli in avvicinamento costretti a restare in attesa in volo o a dirottare verso altri aeroporti.

A sua volta, lo scalo di Gatwick è stato coinvolto da un blocco temporaneo delle partenze. Ma l’elenco degli aeroporti colpiti dai disagi è lungo: Manchester, Stansted, Luton, Birmingham, Edimburgo, Glasgow, Aberdeen, Southampton, East Midlands, Belfast City, Jersey, Isola di Man, London City, Southend e Bristol.

Anche i collegamenti da e per Dublino hanno risentito della situazione, dato che numerose rotte irlandesi attraversano lo spazio aereo controllato dal Regno Unito.

Quando si risolverà il guasto

Il primo aggiornamento significativo giunto dal NATS è arrivato alle 15:25 locali, in cui si confermava che l’origine del guasto era stata individuata nel sistema di elaborazione dei voli.

Circa un’ora dopo, alle 16:40, l’ente ha comunicato progressi concreti: “Abbiamo implementato una correzione e il nostro sistema di volo sta iniziando a riprendersi. Ci scusiamo sinceramente per l’interruzione dei viaggi delle persone nella giornata”.

Tra le compagnie coinvolte figura easyJet, che ha annunciato misure di tutela per i passeggeri. Anche British Airways ha confermato ripercussioni sui propri orari.

Secondo i dati diffusi da Flightradar24, alle 17 risultavano già centinaia di voli cancellati tra il Regno Unito e il resto d’Europa, con code di aerei a terra e ritardi che, secondo gli osservatori del settore, avrebbero potuto protrarsi fino a sera, coinvolgendo anche i voli in coincidenza nei giorni successivi.