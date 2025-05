Problemi al sito dell'Agenzia delle Entrate, blocco della piattaforma e rallentamenti per la precompilata

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono insorti problemi tecnici. Gli utenti avevano segnalato difficoltà nelle procedure di modifica e invio della dichiarazione dei redditi precompilata. Durante le operazioni, infatti, si verificavano. blocchi e rallentamenti. L’intervento della Società Generale d’Informatica (Sogei), infine, ha fatto sì che il portale fosse riportato alla sua ordinaria funzionalità. A seguito del disservizio il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha dunque richiesto una proroga dei termini.

Rientrati i problemi sul sito dell’Agenzia delle Entrate

A partire dalle 10:30 di venerdì 16 maggio numerosi utenti hanno riscontrato difficoltà nella navigazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il problema è stato segnalato in riferimento alle procedure di verifica, modifica e caricamento della dichiarazione dei redditi precompilata.

Nello specifico gli utenti hanno lamentato blocchi e rallentamenti che hanno reso complicata l’operazione, come del resto testimoniano numerosi post pubblicati su X.

Fonte foto: ANSA La mattina di venerdì 16 maggio sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli utenti hanno riscontrato blocchi e rallentamenti nel corso delle procedure per la dichiarazione dei redditi precompilata

Come riporta Ansa infine, dopo l’intervento della Sogei (Società Generale d’Informatica) il problema è stato risolto. Lo si può confermare, infatti, dai post pubblicati dagli utenti sui social dove le segnalazioni si interrompono alle ore 12.

Per il momento non è dato conoscere le cause del disservizio, ma non si esclude un possibile eccesso di traffico dovuto al numero di utenti connessi per la stessa procedura.

La nota del Consiglio Nazionale Commercialisti

Il disservizio è passato per il tavolo del Consiglio Nazionale dei Commercialisti il quale, a seguito delle proteste dei cittadini, in una nota ha comunicato la richiesta di una proroga della scadenza dei termini per la presentazione.

Nella nota pubblicata sul sito ufficiale e firmata dal presidente Elbano de Nuccio all’indirizzo del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, si legge che il Consiglio ha chiesto di “prorogare i termini dei numerosi adempimenti in scadenza in data odierna. Richiesta, questa, confermata dal Tesoriere con delega all’area fiscalità. Al direttore è stato chiesto di “accertare l’irregolare funzionamento del servizio con conseguente proroga”.

I commenti sui social

Come anticipato, il disservizio riscontrato durante le operazioni relative alla dichiarazione dei redditi precompilata è stato ripetutamente segnalato dai social dagli stessi utenti. “È quasi più difficile accedere al sito dell’Agenzia Delle Entrate per la precompilata del 730 che prendere i biglietti per i Coldplay”, scrive qualcuno, alla quale si aggiungono altri messaggi simili da parte di persone che lamentano la messa in coda dell’accesso.

“Ma il sito dell’agenzia delle entrate è morto”, si chiede qualcun altro. L’ironia sui biglietti di concerti continua: “Devo comprare dei biglietti di qualche concerto e non ne sono a conoscenza? Ma posso stare in fila pure per entrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate?”. Poi: “Agenzia delle Entrate is the new Ticketone”. Infine: “Avete presente la barzelletta di quello che va all’ufficio postale e gli dicono ‘mettiti in fila’, si guarda attorno e non c’è nessuno? Ecco, mi sento così”.