Problemi di salute per Giorgio Armani dopo il ricovero, lo stilista non sarà presente alla sfilata di Milano

Giorgio Armani non prenderà parte alle sfilate maschili della sua casa di moda in programma a Milano per problemi di salute. Lo ha annunciato la stesso gruppo Armani precisando che lo stilista di fama internazionale è costretto a casa in convalescenza dopo un ricovero di alcuni giorni in ospedale per accertamenti.

Il comunicato della casa di moda

“Desideriamo informare che il Signor Armani, attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show” si legge nel comunicato stampa con cui si annuncia l’assenza dello stilista sia all’evento di Emporio Armani di sabato 21 giugno, sia alla sfilata di lunedì 23 giugno, in occasione della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni maschili per la prossima primavera/estate.

La casa di moda ha comunque tenuto a sottolineare come il patron abbia “lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirà con attenzione ogni fase dell’organizzazione”.

Fonte foto: ANSA

Giorgio Armani alla fine della sfilata per la collezione autunno/inverno a gennaio 2025

L’assenza dalla sfilata di Milano

Si tratta della prima volta in cui l’icona dell’alta moda non riuscirà a salutare il pubblico alla fine delle sfilate, compito affidato al responsabile dello stile delle linee maschili del marchio, Leo Dell’Orco.

L’ultima apparizione pubblica di Giorgio Armani risale a poche settimane fa, lo scorso 21 maggio, per l’apertura della mostra dedicata ai vent’anni di Armani Privé, di cui lo stesso stilista ha curato l’allestimento, al suo Silos.

Il ricovero di Giorgio Armani

Secondo quanto appreso da Adnkronos, nelle scorse settimane lo stilista, che il prossimo 11 luglio compirà 91 anni, era stato ricoverato alcuni giorni per accertamenti alla casa di cura La Madonnina di Milano.

Come spiegato dalla casa di moda, la decisione di restare a casa per la convalescenza sarebbe dovuta anche alla volontà di Giorgio Armani di essere presente alla sfilata di haute couture della sua Privè, il prossimo 8 luglio a Parigi.