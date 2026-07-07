Problemi sul volo Milano - Salerno di Aeroitalia al decollo, "c'erano fiamme": ipotesi bird strike

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

A causa di problemi tecnici al decollo, il volo Milano-Salerno della compagnia Aeroitalia è stato costretto a rientrare all’aeroporto di Malpensa. Tra le ipotesi delle cause ci sarebbe un bird strike o uno stallo del compressore del velivolo il cui motore è andato in fiamme.

Problemi sul volo Aeroitalia Milano-Salerno

Grande spavento sul volo Milano – Salerno nella mattinata di martedì 7 luglio a causa di un problema tecnico.

Da uno dei motori del boeing Aeroitalia sarebbero partite delle fiammate che hanno convinto il comandante a fare rientro allo scalo di partenza.

Le fiamme al decollo

Un aereo della compagnia Aeroitalia partito da Malpensa e diretto a Salerno è rientrato questa mattina all’aeroporto varesino poco dopo il decollo a causa di un problema tecnico riscontrato in volo e dopo aver virato verso il Novarese.

Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, sarebbero partite delle fiammate da uno dei motori del velivolo. Il comandante ha quindi deciso di fare rientro allo scalo di partenza, effettuando l’atterraggio regolarmente.

In via precauzionale erano state attivate le procedure di emergenza sulla pista, con la presenza anche di due ambulanze. Non si registrano tuttavia conseguenze per i passeggeri né per i membri dell’equipaggio.

Le cause e il possibile bird strike

Uno dei passeggeri del volo è stato sentito da Malpensa News. In viaggio con la figlia, Luca Cosentino ha raccontato gli attimi di paura a bordo del velivolo.

“Ci siamo accorti subito che qualcosa non andava. Appena decollati abbiamo sentito un rumore sordo. Ho lavorato a lungo in rampa aeroportuale e quel suono mi ha subito insospettito. Eravamo seduti vicino al motore e abbiamo visto uscire delle fiamme. A quel punto il comandante ha deciso di interrompere la salita e rientrare a Malpensa”, dice il passeggero.

Secondo Cosentino, la causa del problema tecnico sarebbe un bird strike, l’impatto con uno o più uccelli durante la fase di decollo. Qualche ora dopo, però, le prime ricostruzioni hanno chiarito come la causa più probabile sia stata uno stallo del compressore del velivolo. un’anomalia del motore a reazione in cui il flusso d’aria all’interno del compressore si interrompe o diventa irregolare e che può provocare anche “fiammate” visibili all’esterno.