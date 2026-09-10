Problemi tecnici a Ore 14, la frecciata di Salvo Sottile alla regia: "Vediamo se mandiamo servizi corretti"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Problemi tecnici a Ore 14 durante la puntata di giovedì 10 settembre. Il conduttore Salvo Sottile è stato costretto a scusarsi coi telespettatori un paio di volte in pochi minuti per delle criticità durante alcuni servizi, richiamando i colleghi pubblicamente. Non è la prima volta che si registrano incomprensioni nel corso della trasmissione di Rai 2, succedeva talvolta anche con Milo Infante in conduzione.

Il servizio con il riverbero a Ore 14

Dopo pochi minuti dall’inizio della puntata, Salvo Sottile ha lanciato il servizio sull’omicidio di Marano Vicentino, dove un padre è stato ucciso dal figlio adolescente con alcune coltellate.

Il filmato è partito correttamente, ma l’audio invece ha manifestato problemi, con un pronunciato effetto riverbero che rendeva il tutto inascoltabile: “Niente, abbiamo un problema ogni giorno con un servizio, mi scuserete amici telespettatori, ma sono problemi tecnici”, ha detto il conduttore.

La frecciata di Salvo Sottile alla regia

Circa 20 minuti dopo, Sottile ha lanciato l’intervista (registrata) alla madre di Martina Carbonaro, bruscamente interrotta e rimpiazzata da quella a Louis Dassilva, realizzata lunedì 7 settembre proprio dal conduttore.

Così, il giornalista è tornato in diretta scuotendo la testa, mentre in sottofondo uno degli ospiti si è chiesto chi ci fosse in regia.

E Sottile ha puntato proprio lì il dito: “Abbiamo fatto un po’ di confusione in regia, me ne scuso con voi telespettatori, vediamo se riusciamo a mandare i servizi corretti in questa trasmissione, perché è anche una questione di rispetto verso i nostri telespettatori”.

I problemi durante la conduzione di Milo Infante

Una trasmissione che va in onda in diretta, con tanti collegamenti e servizi, va inevitabilmente incontro a problemi tecnici.

Questi accadevano anche durante la conduzione di Milo Infante, spesso duro proprio nei confronti della regia.

Proprio un anno fa, il 10 settembre 2025, era stato costretto ad andare in pubblicità senza motivo, creando un accavallamento con Bella Ma’ di Pierluigi Diaco.