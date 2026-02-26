Problemi tecnici a Sanremo per Eros Ramazzotti e Alicia Keys, social contro Carlo Conti: "Che figuraccia"- BRE

NOTIZIE
Problemi tecnici durante la terza serata di Sanremo 2026 hanno ritardato l'attesa esibizione di Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Sui social gli utenti hanno criticato la gestione tecnica del festival, accusando il direttore artistico Carlo Conti di aver fatto una "figuraccia". Lo spettacolo si è poi svolto regolarmente dopo una "provvidenziale" interruzione pubblicitaria.

Era probabilmente il momento più atteso della terza serata del Festival di Sanremo, con tutto il rispetto per i 15 Big in gara, ma la performance speciale di Eros Ramazzotti e della superstar internazionale Alicia Keys è stata viziata da un inconveniente tecnico.

Alla vigilia, la collaborazione era tra i momenti più attesi della kermesse. In scaletta, Ramazzotti e Keys avrebbero dovuto cantare insieme per la prima volta dal vivo la nuova versione del brano “L’aurora”.

Tuttavia, poco prima dell’esibizione qualcosa è andato storto. Quando Alicia Keys ha iniziato a suonare le prime note al piano, un errore tecnico ha ritardato il via della performance. A salvare rapidamente la situazione, Carlo Conti ha annunciato uno stacco pubblicitario per consentire un rapido ripristino delle condizioni ideali per l’esibizione.

