Processo a Ciro Grillo rinviato per il lutto del giudice Contu, scoppia la polemica per la data della sentenza

Il figlio del presidente del collegio giudicante nel processo per stupro contro Ciro Grillo e alcuni suoi amici è morto in un incidente a Roma, travolto da un convoglio della metropolitana. Il lutto ha comportato che la sentenza per i quattro ragazzi sarà rimandata. La data scelta, e le dichiarazioni della presidente ad interim, hanno causato polemiche.

Rimandata la sentenza su Ciro Grillo

Il tribunale di Tempio Pausania ha deciso di rimandare la decisione sulla sentenza nel processo che vede imputato il figlio di Beppe Grillo Ciro e alcuni suoi amici per il presunto stupro di una ragazza di 19 anni nel 2019.

La ragione è la morte del figlio del presidente del collegio giudicante Marco Contu. Il ragazzo, 22 anni, è la persona travolta nella giornata di ieri 2 settembre a Roma da un convoglio della linea B della metropolitana.

ANSA La sala udienze del tribunale di Tempio Pausania

La notizia è stata data in aula, in quello che doveva essere l’ultimo giorno di udienza del processo. Sono quindi saltate le repliche di quattro avvocati, la camera di consiglio e, infine, la sentenza.

La polemica sulla nuova data

La data per l’ultima udienza del processo è stata spostata al 22 settembre, non senza polemiche.

La presidente del tribunale facente funzione, Caterina Interlandi avrebbe chiesto di tenerla domani, 4 settembre, ma gli avvocati che avrebbero dovuto parlare si sono rifiutati, dichiarando:

Mi ha traumatizzato che Interlandi possa pensare che un padre a cui è morto il figlio possa venire in udienza domani a sentire quello che per lui, di fronte a quanto gli è accaduto, sarebbe una follia. È inaccettabile, impensabile. Esprimiamo al presidente la nostra vicinanza.

La morte del figlio del presidente Contu

La presidente Interlandi ha risposto alle critiche dichiarando: “Non ero presente in udienza, non faccio parte del collegio. Non ho altro da dire. Non cercate polemiche inutili“.

Il figlio del presidente Contu è morto nella giornata di ieri 2 settembre, attorno alle 15:30, travolto da un convoglio della linea B della metropolitana di Roma, all’altezza della stazione San Paolo.

Il ragazzo aveva 22 anni. Non è chiaro se la morte sia dovuta a un incidente o a un gesto volontario del giovane.