Processo a Ilaria Salis chiuso in Ungheria, l'annuncio dell'eurodeputata che esulta per la sconfitta di Orban

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il processo a carico di Ilaria Salis in Ungheria è stato chiuso. Ad annunciarlo è stata la stessa europarlamentare di Avs, ospite di una trasmissione radiofonica. Salis, chiamata per commentare l’esito delle elezioni che hanno visto la sconfitta di Orban, ha detto che pochi giorni fa le è stata recapitata la notifica della chiusura del procedimento.

Processo in Ungheria, la rivelazione di Ilaria Salis

“Posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo”, ha detto Ilaria Salis durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

La stessa Salis ha spiegato che, dopo la conferma dell’immunità da parte del Parlamento europeo, le autorità giudiziarie ungheresi hanno ricevuto la notifica e hanno posto termine al procedimento.

ANSA

Perché Ilaria Salis è stata arrestata e processata in Ungheria

Ilaria Salis, 41enne maestra elementare milanese, era stata arrestata a Budapest nel febbraio 2023.

Secondo le autorità ungheresi, faceva parte di un gruppo di attivisti di estrema sinistra arrivati nel Paese per contrastare il cosiddetto Giorno dell’Onore, un raduno che ogni anno richiama gruppi neonazisti da tutta Europa per commemorare i soldati tedeschi e alleati caduti nel 1945 durante l’assedio di Budapest da parte dell’Armata Rossa, nelle fasi finali della Seconda Guerra Mondiale.

Stando alla ricostruzione della procura, Salis e gli altri membri del gruppo si aggiravano per la città alla ricerca di partecipanti alla manifestazione e avrebbero poi avuto uno scontro fisico con due militanti neonazisti. Arrestata e finita sotto processo, Salis rischiava una pena fino a 24 anni.

L’elezione in Parlamento e la conferma dell’immunità per Salis

A suscitare clamore intorno al suo caso erano state le immagini che la mostravano praticamente incatenata in aula. In seguito al pagamento di una cauzione, il tribunale ungherese aveva concesso gli arresti domiciliari e, temendo per la sua incolumità, Salis aveva chiesto di essere ospitata nell’ambasciata italiana.

Dopo la sua elezione a europarlamentare Ilaria Salis è stata liberata. Il Parlamento europeo, lo scorso ottobre, ha respinto con un solo voto di scarto la richiesta di revoca dell’immunità parlamentare avanzata da Fidesz, il partito del presidente uscente dell’Ungheria Viktor Orban.

La sconfitta di quest’ultimo è stata celebrata dalla stessa Salis con un post su Instagram che ha suscitato la reazione, tra gli altri, del giornalista Tommaso Cerno.