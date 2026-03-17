Processo ad Angelo Becciu si riparte dal dibattimento per "errori procedurali", il motivo della decisione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Corte d’Appello vaticana ha fissato per il prossimo 22 giugno un nuovo dibattimento del processo Becciu. In questa data sarà stabilito il calendario delle udienze successive. È stata infatti decretata la “nullità relativa” del primo grado. Nessuna nullità complessiva dell’intero giudizio di primo grado, del dibattimento come della sentenza che mantengono i propri effetti, come precisato dalla stessa Corte d’Appello del Vaticano. Si tratta di errori procedurali, per cui l’Ufficio del Promotore di Giustizia deve depositare in Cancelleria entro il 30 aprile, tutti gli atti del procedimento istruttorio nella loro versione integrale.

Cosa è successo al processo Becciu

Si ripartirà dal dibattimento e Il Messaggero spiega, nel dettaglio, che cosa può succedere al processo Becciu.

Tutto dipende proprio da cosa depositerà il Promotore di Giustizia e la sentenza potrebbe essere, in seguito, completamente annullata.

ANSA

Il nodo resterebbe quello della decisione di Papa Francesco di fornire poteri illimitati agli inquirenti a processo già avviato.

La validità giuridica di questa decisione di Bergoglio viene contestata dalla difesa per annullare l’intero processo e quindi anche la sentenza di condanna.

Inoltre, con la decisione della Corte d’Appello vaticana potrebbero essere rese note integralmente le chat omissate.

Lo stesso cardinale Angelo Becciu, ad Avvenire, sottolineò che le difese degli imputati avevano invano chiesto la pubblicazione dei messaggi nel corso delle numerose udienze del procedimento.

L’alto prelato definì scelte “discutibili” consentire alle conversazioni di rimanere segrete.

La condanna di Angelo Becciu

Come ricorda il Sole24ore, il processo di primo grado terminò con varie condanne.

Angelo Becciu fu condannato nel dicembre 2023 a cinque anni e sei mesi di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Più 8mila euro di multa. Nel dettaglio è stato condannato per due peculati.

È stato riconosciuto colpevole per l’investimento iniziale nell’immobile di Sloane Avenue e per i 125mila euro inviati alla cooperativa Spes di Ozieri del fratello Antonino, e di una truffa aggravata.

Il 29 aprile 2025, lo stesso cardinale decise di rinunciare al Conclave.

“Ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco e di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”, queste all’epoca le sue parole.

La difesa di Angelo Becciu

Come riporta Rainews, la difesa del Cardinale Angelo Becciu ha accolto con favore la decisione della Corte d’Appello vaticana.

“Esprimiamo soddisfazione per l’ordinanza della Corte di Appello, che ha accolto le nostre eccezioni. Dimostra che sin dal primo momento avevamo ragione a rilevare la violazione del diritto alla difesa e a richiedere il rispetto della legge per celebrare un processo giusto”, queste le parole degli avvocati del cardinale Giovanni Angelo Becciu, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo.

Gli avvocati dell’alto prelato avevano chiesto in appello di dichiarare il giudizio nullo perché il Promotore di Giustizia avrebbe effettuato un deposito incompleto rispetto all’istruttoria.

Inoltre, alcuni documenti erano poi stati riprodotti non nella loro versione integrale.

Infine, i legali contestavano la non tempestiva pubblicazione dei Rescripta di Papa Francesco, con i quali il Pontefice aveva modificato le norme derogando al Codice di procedura.