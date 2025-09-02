Processo al figlio di Beppe Grillo, confermata la richiesta a 9 anni di carcere: "Imputati inattendibili"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il pubblico ministero che rappresenta l’accusa nel processo contro il figlio di Beppe Grillo e alcuni suoi amici, imputati per aver violentato una studentessa di 19 anni, ha chiesto per gli imputati 9 anni di carcere. Le versioni dei ragazzi si contraddirebbero, mentre quella della vittima non sarebbe mai cambiata dall’inizio del processo.

Processo al figlio di Grillo, la richiesta del Pm

Il pubblico ministero Gregorio Capasso ha chiesto 9 anni di carcere per Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, al termine di due ore di ricostruzione dei fatti avvenuti tra il 16 e il 17 luglio 2019.

L’accusa ha sottolineato che gli imputati sono risultati, durante il dibattimento tenutosi per lo più a porte chiuse, inattendibili nel loro racconto, contraddicendosi e riportando versioni diverse prima e durante il processo.

ANSA L’avvocata della vittima, Giulia Bongiorno

Il Pm ha invece fatto notare come la presunta vittima, ai tempi 19enne, abbia sempre ripetuto una versione coerente della vicenda, senza mai cambiare alcun passaggio significativo.

Le dichiarazioni di Pm e avvocati

Capasso è stato molto duro nei confronti dell’atteggiamento della difesa di Ciro Grillo e dei suoi amici:

La difesa si è dilungata in fase dibattimentale a smontare la ricostruzione oraria degli eventi contestati, ma tutta la condotta violenta era emersa già in fase di denuncia e nella prima contestazione originale, alla quale poi è seguita anche la deposizione della ragazza.

In seguito è intervenuta anche Giulia Buongiorno, avvocata della ragazza, che ha dichiarato: “La ragazza aveva come unico problema dopo quella sera, quello di sopravvivere alla violenza. Quando c’è una violenza sessuale si muore dentro, ma tutte le vittime cercano di nascondere quanto subito e cercano di vivere la loro vita di prima”.

Le ricostruzioni dell’accusa e della difesa

Il processo, che si svolge presso il tribunale di Tempio Pausania, è iniziato nel 2022 e vede accusati di stupro Ciro Grillo, figlio del comico Beppe Grillo, e i suoi amici Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia.

La vittima è una studentessa italo-norvegese, che ai tempi aveva 19 anni. I fatti sarebbero avvenuti tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a Porto Cervo, nella villa della famiglia Grillo.

L’identità della vittima è sempre rimasta protetta. Il dibattimento si è tenuto sempre a porte chiuse ma sono emerse alcune domande degli avvocati dei giovani, che hanno suscitato polemiche perché ritenute insensibili.