Processo Ciro Grillo, condanna a 8 anni per violenza sessuale: pena anche per i tre amici

Ciro Grillo è stato condannato a 8 anni. Dopo tre anni di dibattimento, si è chiuso il 22 settembre 2025 il processo che vede imputati Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo, e tre suoi amici – Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia – accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 19enne durante una vacanza in Costa Smeralda nel luglio 2019.

I giudici sono usciti dalla camera di consiglio alle 18:40 di lunedì 22 settembre. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 9 anni di carcere per ciascuno dei giovani, imputati anche per la diffusione di immagini senza consenso.

La difesa aveva ribadito nelle repliche la richiesta di assoluzione, contestando l’attendibilità della testimonianza della ragazza: “Non è credibile”, avevano sostenuto gli avvocati.

ANSA I giudici del tribunale di Tempo Pausania (nella foto) hanno emesso la sentenza di primo grado: Ciro Grillo è stato condannato a 8 anni per violenza sessuale di gruppo

Come detto, Ciro Grillo è stato condannato a 8 anni. La stessa pena è toccata agli amici Vittorio Lauria e Edoardo Capitta. Francesco Corsiglia, invece, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi.

Come precisa Ansa, all’udienza del 22 settembre i quattro imputati non erano in aula. Assente anche la denunciante, la studentessa italo-norvegese 19enne all’epoca dei fatti.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, rappresentata dal procuratore capo di Tempio Gregorio Capasso, la violenza sarebbe avvenuta nella villa di famiglia dei Grillo dopo una serata al Billionaire. I quattro ragazzi avrebbero fatto bere alla giovane un cocktail alcolico che l’avrebbe resa incapace di reagire, per poi abusarne a turno riprendendo la scena con lo smartphone. L’amica della vittima, addormentata sul divano, sarebbe stata ritratta in alcune foto oscene.

Nel corso del processo la presunta vittima ha risposto a oltre 1.600 domande, descrivendo la sensazione di “blackout” mentale e di totale incapacità di muoversi. La parte civile, rappresentata dall’avvocata Giulia Bongiorno, ha sottolineato che le immagini agli atti dimostrerebbero l’assenza di consenso.

L’udienza odierna, rinviata a inizio mese per un lutto del presidente del collegio Marco Contu, si è conclusa con la camera di consiglio e la lettura della sentenza di primo grado. Ora la vicenda giudiziaria è destinata a proseguire nei successivi gradi di giudizio, fino in Cassazione.

Il commento della vittima

Ascoltata dal Corriere della Sera Giulia Bongiorno, rappresentante della difesa della vittima, ha riferito che dopo la sentenza ha subito telefonato alla sua assistita: “Lei è scoppiata a piangere. Un pianto a dirotto che mi ha molto commosso”.

“Non è riuscita a dirmi nient’altro che grazie, grazie, grazie. È un momento che aspetta da sei anni”, ha concluso Bongiorno.