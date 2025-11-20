Processo Shalabayeva, l'appello bis conferma condanna ai 5 poliziotti: la reazione del ministro Piantedosi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La corte di appello di Firenze ha condannato cinque poliziotti per l’espulsione dall’Italia nel 2013 di Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov. La condanna è arrivata dopo che la Cassazione ha annullato una sentenza di assoluzione in appello per i cinque. Dura la reazione del ministro Piantedosi.

Condannati cinque poliziotti per il caso Shalabayeva

Il secondo processo di appello per l’espulsione nel 2013 di Alma Shalabayeva si è concluso con la condanna dei cinque poliziotti accusati.

L’ex capo della Squadra mobile Renato Cortese, l’ex dirigente dell’ufficio immigrazione Maurizio Improta e i funzionari della Squadra mobile Francesco Stampacchia e Luca Armeni dovranno scontare 5 anni di carcere, mentre Vincenzo Tramma, funzionario dell’ufficio immigrazione, quattro.

ANSA Alma Shalabayeva

I reati contestati sono sequestro di persona in relazione a irregolarità nelle procedure di espulsione. Tutti gli imputati saranno inoltre interdetti dai pubblici uffici. Gli avvocati hanno già fatto ricorso.

La reazione di Piantedosi

Le motivazioni della sentenza di condanna saranno depositate tra 90 giorni. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi però ha già commentato la sentenza schierandosi dalla parte dei condannati:

Sono stati condannati servitori dello Stato con un curriculum importante, spero potranno essere assolti. Esprimo vicinanza personale ai cinque dirigenti della polizia condannati.

Piantedosi ha anche sottolineato come i giudici siano andati contro alla richiesta del procuratore generale di Firenze, che aveva chiesto l’assoluzione per gli imputati.

Il caso Shalabayeva

Il 29 maggio 2013 Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, e sua figlia furono prelevate dalla polizia nella loro casa di Roma, imbarcate su un aereo privato ed espulse dall’Italia.

La polizia in quel frangente stava cercando il marito di Shalabayeva, su cui pendeva un mandato di arresto internazionale. Shalabayeva ottenne poi lo status di rifugiata proprio in Italia dopo essere tornata nel nostro Paese nello stesso anno della sua espulsione.

La vicenda fu giudicata anormale per la rapidità dell’espulsione. Il ministero dell’Interno fu accusato di aver fatto pressioni. Il capo di gabinetto di allora, Giuseppe Procaccini, si dimise.

Ci fu anche una mozione di sfiducia contro l’allora ministro dell’Interno, Angelino Alfano, che però fu respinta dal Parlamento.