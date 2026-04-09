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È di tre arresti, ventuno lavoratori irregolari scoperti e oltre 18 milioni di euro di beni sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro un’organizzazione criminale dedita al contrabbando e alla contraffazione di sigarette. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ha permesso di smantellare una fabbrica clandestina attiva tra Gonars, Remanzacco e Buttrio, in provincia di Udine, e di interrompere una rete di distribuzione che si estendeva in tutta Europa.

Le indagini e la scoperta della fabbrica clandestina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio dopo una lunga attività investigativa del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste e del Gruppo d’Investigazione sulla Criminalità Organizzata, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano. Gli inquirenti hanno individuato una struttura produttiva e di distribuzione occulta nella provincia di Udine, articolata su tre siti: uno stabilimento produttivo a Gonars, un magazzino a Remanzacco e un’area di exchange parking a Buttrio.

La fabbrica clandestina, allestita in un capannone industriale di circa 2.156 mq a Gonars, era dotata di impianti tecnologicamente avanzati, comparabili a quelli delle principali aziende produttrici di sigarette. L’intera struttura era stata insonorizzata e dotata di sistemi di sorveglianza sofisticati per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Per non destare sospetti, l’impianto era alimentato da un generatore industriale autonomo da oltre 150 KVa, evitando così il collegamento alla rete elettrica pubblica.

Il modus operandi dell’organizzazione

L’organizzazione criminale, composta da soggetti di nazionalità italiana e straniera, aveva messo a punto un sistema logistico complesso per la produzione e la distribuzione delle sigarette contraffatte. Dopo la lavorazione del tabacco grezzo, le sigarette venivano confezionate e temporaneamente stoccate nel magazzino di Remanzacco, per poi essere trasportate tramite una rete di autoveicoli che sfruttava l’area di exchange parking di Buttrio. Questo sistema, attivo soprattutto nelle ore notturne, rendeva difficile per le forze dell’ordine ricostruire i percorsi dei mezzi e individuare la fabbrica clandestina.

La produzione giornaliera raggiungeva il milione di sigarette, tutte perfettamente imballate e pronte per la distribuzione. Il prodotto veniva poi immesso in una rete commerciale che si estendeva in diversi paesi europei, dove i prezzi di vendita erano nettamente superiori rispetto all’Italia.

Condizioni di lavoro e manodopera sfruttata

Al momento dell’intervento, i finanzieri hanno sorpreso ventuno soggetti di nazionalità ucraina e moldava intenti a lavorare nella linea produttiva. Questi lavoratori, privi di permessi regolari per soggiornare e lavorare in Italia, erano costretti a vivere all’interno dello stabilimento in condizioni igieniche precarie e con il divieto assoluto di uscire. La manodopera veniva impiegata con ritmi e modalità assimilabili a una vera e propria reclusione, evidenziando un ulteriore profilo di sfruttamento e violazione delle norme sull’immigrazione.

I risultati dell’operazione e i numeri del sequestro

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 77 tonnellate di sigarette e tabacco trinciato, per un valore complessivo superiore a 18 milioni di euro. Sono stati inoltre confiscati macchinari industriali per un valore di 1,5 milioni di euro, due autoarticolati dal valore di oltre 200 mila euro e 7 milioni di pezzi di materiale accessorio per la produzione di sigarette.

Le indagini hanno permesso di ricostruire che la fabbrica aveva operato per circa cinque mesi, producendo 137 milioni di sigarette (pari a 6,85 milioni di pacchetti), con un giro d’affari illecito stimato in 89 milioni di euro. Il materiale sequestrato è stato in gran parte distrutto, ad eccezione di quello riutilizzabile, come il generatore elettrico donato alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per finalità pubbliche e sociali.

Gli arresti e le accuse

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Trieste, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due cittadini italiani, residenti a Udine e Trieste, che si aggiunge a un ulteriore arresto di un cittadino straniero effettuato in flagranza di reato. Complessivamente sono state denunciate 29 persone, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, contraffazione e immigrazione clandestina.

Il ruolo della logistica e la strategia criminale

L’organizzazione aveva il suo fulcro in una società italiana di autotrasporti con sede a Trieste, che aveva preso in locazione i siti utilizzati per le attività illecite. Per coprire ulteriormente le proprie tracce, era stata affittata anche una struttura nel Comune di San Giovanni al Natisone tramite una società fittizia intestata a un prestanome.

La scelta di concentrare la produzione in Friuli-Venezia Giulia era strategica: la vicinanza ai principali assi viari e ai mercati di sbocco europei consentiva di ridurre i costi di trasporto e i rischi legati ai controlli alle frontiere.

IPA