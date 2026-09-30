Prodotti destinati agli studenti non a norma nel Napoletano, sequestrati 1,3 milioni di articoli

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Oltre 1,3 milioni di prodotti non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in provincia di Nola (Napoli), dove diversi commercianti sono stati segnalati per la vendita di articoli potenzialmente pericolosi per la salute, in particolare degli studenti. I controlli sono stati intensificati in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire la sicurezza dei prodotti in commercio.

Prodotti non conformi alla normativa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Gruppo Nola e dalla Compagnia Ottaviano, che hanno effettuato una serie di sopralluoghi mirati presso esercizi commerciali della provincia. L’attenzione si è concentrata sulla vendita di articoli di cancelleria e casalinghi, particolarmente richiesti in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico.

Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno individuato numerose attività che avevano esposto sugli scaffali articoli come penne, matite, quaderni e accessori vari, oltre a prodotti per la casa, risultati non conformi alla normativa di settore. In particolare, questi articoli non rispettavano i criteri previsti dal Codice del Consumo, poiché privi delle informazioni identificative minime richieste dalla legge.

Le irregolarità riscontrate

Le verifiche hanno interessato esercizi commerciali situati a Nola, Pollena Trocchia e Ottaviano. In queste località, sono stati rinvenuti oltre 1,3 milioni di prodotti che non riportavano sulle confezioni e sulle etichette dati fondamentali come il nome del produttore o dell’importatore, il Paese di origine e la natura dei materiali utilizzati. Tali informazioni, che devono essere chiaramente visibili, leggibili e in lingua italiana, sono essenziali per garantire la consapevolezza del consumatore sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati.

La merce irregolare, per un valore complessivo di oltre 130.000 euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. I titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio e ciascuno di loro rischia una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di 516 euro fino a un massimo di 25.833 euro.

IPA