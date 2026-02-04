Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Oltre 120.000 prodotti sequestrati: questo il bilancio al termine di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Catania contro la commercializzazione di articoli non conformi alle normative sulla sicurezza. I beni, destinati in gran parte ai bambini, sono stati trovati in un esercizio commerciale di Misterbianco gestito da una cittadina cinese, a seguito di una verifica fiscale.

Prodotti non conformi a Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza i militari del Comando Provinciale di Catania hanno effettuato un controllo approfondito presso un punto vendita e due depositi riconducibili a un’attività commerciale di Misterbianco.

L’operazione si è inserita nel più ampio dispositivo di contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza dei prodotti, con particolare attenzione agli articoli destinati al pubblico.

Prodotti sequestrati: tipologie e irregolarità riscontrate

Durante la catalogazione della merce i finanzieri hanno individuato una vasta gamma di articoli di carnevale, giocattoli e cosmetici come smalti, rossetti e ombretti, prevalentemente destinati ai bambini. Questi prodotti non riportavano le indicazioni minime richieste dal Codice del Consumo, tra cui informazioni su luogo d’origine, produttore o importatore, istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso.

Le etichette risultavano standardizzate e prive delle necessarie avvertenze relative alla possibile presenza di sostanze pericolose. In molti casi, inoltre, mancava la marcatura “CE” obbligatoria per garantire che i prodotti rispettino i requisiti di sicurezza, salute e tutela ambientale previsti dalle direttive europee.

Conseguenze amministrative e rischi per i consumatori

Oltre 120.000 prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Il rappresentante legale dell’impresa è stato segnalato alla Camera di Commercio locale per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge in caso di violazioni di questo tipo.

L’assenza di informazioni sulla provenienza e sulla composizione dei prodotti, oltre a costituire un illecito amministrativo in violazione del Codice del Consumo, rappresenta un rischio concreto per la salute dei consumatori. Spesso, infatti, questi prodotti possono contenere materie prime di scarsa qualità o addirittura nocive, non rispettando gli standard di produzione stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Impatto sul mercato e concorrenza sleale

Secondo la Guardia di Finanza, fenomeni illeciti come quello scoperto a Catania non solo mettono a rischio la salute dei consumatori, ma alterano anche il mercato di settore.

La presenza di imprese che non rispettano le regole genera una concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici che invece si attengono alla legge, danneggiando così l’intero comparto commerciale.

IPA