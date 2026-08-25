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È stata disposta la sospensione per 7 giorni della licenza di un esercizio pubblico a Milano, dopo che la Polizia di Stato ha riscontrato la presenza di prodotti non conformi alla normativa vigente. Il provvedimento, firmato dal Questore Bruno Megale, è stato adottato nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di criminalità legati alla vendita illecita di infiorescenze di marijuana.

Il provvedimento e le motivazioni

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata notificata ieri pomeriggio dagli agenti del Commissariato Centro al titolare del locale “Cannabis Store Amsterdam Milano”, situato in via Medici n.7/A. Il provvedimento si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio dei cosiddetti Cannabis Shop, avviata dalle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.

I controlli e le irregolarità riscontrate

Durante un controllo amministrativo, gli agenti di piazza San Sepolcro hanno individuato diverse confezioni di prodotti esposte al pubblico, recanti la dicitura “Non vendibile in Italia”. Tali confezioni contenevano infiorescenze di marijuana, la cui commercializzazione è vietata dalla legge. A seguito della violazione riscontrata, sono stati sequestrati 94 grammi di infiorescenze di marijuana.

Il quadro normativo di riferimento

L’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) consente al Questore di sospendere la licenza di un esercizio pubblico, anche di vicinato, qualora si verifichino episodi di tumulti, gravi disordini, o se il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, oppure costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. In questo caso, la sospensione è stata decisa in seguito alla violazione delle norme sulla vendita di infiorescenze di marijuana.

Le attività di prevenzione e controllo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione rientra in una strategia più ampia di prevenzione e controllo del territorio, finalizzata a monitorare i locali pubblici e a contrastare i fenomeni di criminalità connessi alla vendita di sostanze non autorizzate. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto delle leggi vigenti.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sui Cannabis Shop presenti a Milano, al fine di prevenire la diffusione di prodotti non conformi e di contrastare ogni forma di illegalità legata alla commercializzazione di infiorescenze di marijuana. L’intervento degli agenti ha permesso di individuare e sequestrare prodotti non autorizzati, contribuendo così a rafforzare la sicurezza sul territorio.

IPA