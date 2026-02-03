Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre persone sono state denunciate a Livorno per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. L’intervento è stato reso possibile grazie a una segnalazione dell’Enel, che ha portato alla scoperta di una serra indoor allestita all’interno di un’abitazione privata e alimentata da un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

L’indagine e la perquisizione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto coinvolti un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, e due donne di 21 e 47 anni. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà e sono attualmente indagati per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica.

L’azione dei militari è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta dall’Enel, che aveva rilevato anomalie nei consumi di energia elettrica presso l’abitazione utilizzata dagli indagati. A seguito della segnalazione, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rintracciare una stanza appositamente attrezzata e trasformata in una serra indoor. L’ambiente era dotato di sistemi di irrigazione e illuminazione di ultima generazione, alimentati da un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Il sequestro e i dettagli della serra

Durante la perquisizione, i militari in servizio a Livorno hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 132 piante di cannabis in pieno stato di crescita, oltre a diversi semi di scorta pronti per la successiva piantumazione. Sono stati inoltre trovati materiali tecnici utilizzati per la coltivazione e il confezionamento della sostanza, nonché la somma di 750 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

Il sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica ha causato un danno stimato all’ente erogatore di circa 136.000 euro.

IPA