Prof accoltellata, 15enne con idee suprematiste perquisito e denunciato ad Arezzo per aver approvato l’agguato
Un 15enne è stato perquisito e indagato dalla Digos di Firenze e Arezzo per propaganda e istigazione a delinquere a sfondo discriminatorio.
La Digos di Firenze e Arezzo ha aperto un’indagine per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione nei confronti di un ragazzo di 15 anni. Il giovane è stato sottoposto a controlli personali, locali e informatici, dopo che era stato individuato come autore di contenuti violenti e discriminatori diffusi tramite strumenti informatici.
Le indagini e la scoperta del profilo social
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio nell’ambito del monitoraggio costante della Rete, svolto dagli agenti dell’antiterrorismo e dell’intelligence interna. Durante queste attività, gli investigatori hanno individuato, negli ambienti dell’estremismo di destra e dei suprematisti, un profilo social riconducibile al 15enne residente in provincia di Arezzo. Su questo profilo erano stati pubblicati contenuti violenti e messaggi di apprezzamento per le azioni criminali compiute, nelle scorse settimane, da uno studente minorenne ai danni della sua professoressa.
I motivi dell’indagine: discriminazione e odio
L’indagine è stata avviata per il sospetto di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il giovane avrebbe utilizzato strumenti informatici per diffondere messaggi d’odio e contenuti discriminatori, alimentando un clima di intolleranza e violenza. Gli investigatori hanno sottolineato come il ragazzo fosse animato da un forte sentimento di disprezzo verso il mondo femminile, elemento che ha contribuito a delineare il quadro accusatorio nei suoi confronti.
La perquisizione e i materiali sequestrati
Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno sequestrato un cellulare, una playstation e materiale cartaceo. All’interno del telefono dell’adolescente è stato trovato un video girato nella sua abitazione, in cui il giovane, impugnando un grosso coltello da cucina, simulava di sferrare colpi su un cuscino poggiato su un divano. Oltre ai dispositivi elettronici, gli investigatori hanno rinvenuto anche appunti scritti che facevano riferimento a efferati omicidi e attentati terroristici.
Il contesto: estremismo e violenza online
L’operazione delle Digos di Firenze e Arezzo si inserisce in un più ampio contesto di contrasto all’estremismo e alla diffusione di messaggi violenti attraverso la rete. Il monitoraggio degli ambienti online ha permesso di individuare tempestivamente il profilo del giovane e di intervenire prima che i contenuti potessero avere ulteriori ripercussioni. Gli agenti hanno sottolineato l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato per arginare fenomeni di odio e istigazione a delinquere.
Le città coinvolte nell’operazione
L’attività investigativa ha visto la collaborazione tra le Digos di Firenze e Arezzo, che hanno operato congiuntamente per eseguire la perquisizione e raccogliere gli elementi necessari all’indagine.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.