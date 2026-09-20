Prof accoltellata a Roma, chi è lo studente del Congo che l'ha salvata: inchino ai docenti e 8 in italiano

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È stato un ragazzo di 13 anni, originario della Repubblica del Congo e ospite di una casa famiglia, a disarmare il compagno che aveva aggredito la professoressa Isabella Marsilio in una scuola media di Centocelle, a Roma. Il giovane si è avvicinato all’alunno armato, gli ha bloccato il polso e gli ha tolto il pugnale, consentendo alla docente di essere soccorsa. Studente con un rendimento scolastico elevato, il ragazzo è arrivato in Italia senza i genitori e ha chiesto a scuola altri libri per imparare più rapidamente la lingua.

Prof accoltellata a Roma, chi è il 13enne intervenuto

L’aggressione è avvenuta alla scuola media Giovanni Verga, in via Gussone, nel quartiere Centocelle.

La professoressa Isabella Marsilio, 66 anni, insegnante di italiano e storia, è stata sorpresa durante la lezione da un alunno di 13 anni, che l’ha prima colpita con dello spray al peperoncino e poi aggredita con un coltello.

Secondo quanto ricostruito da Il Messaggero, il ragazzo congolese si trovava in fondo all’aula quando è iniziata l’aggressione: mentre altri studenti cercavano di allontanarsi, il 13enne si è diretto verso il compagno armato.

Il giovane avrebbe afferrato il polso dell’aggressore, riuscendo a sottrargli il coltello e a immobilizzarlo. La ricostruzione è riportata anche da la Repubblica, secondo cui il ragazzo si sarebbe lanciato verso il compagno e, dopo il suo intervento, anche altri studenti avrebbero trovato il coraggio di muoversi.

L’aggressore è rimasto quindi in un angolo dell’aula fino all’arrivo dei carabinieri.

Dal Congo alla casa famiglia di Roma

Il ragazzo è originario della Repubblica del Congo ed è arrivato in Italia senza i genitori e vive in una casa famiglia vicino alla scuola, seguito dagli educatori e da una tutrice legale.

La sua storia è quella di un minore straniero non accompagnato. Secondo il Messaggero avrebbe affrontato un lungo viaggio dall’Africa centrale verso il Mediterraneo, probabilmente passando dalle coste della Libia o della Tunisia.

Il ragazzo sarebbe arrivato nella casa famiglia circa due anni fa. Nella struttura vivrebbero anche alcuni suoi parenti, mentre i genitori sarebbero rimasti in Congo.

I libri chiesti per imparare l’italiano

Il suo percorso scolastico è definito come particolarmente positivo. Quando è arrivato alla scuola media Giovanni Verga, circa un anno fa, il suo italiano non era ancora fluente.

Per questo avrebbe chiesto ai professori altri libri, oltre a quelli previsti dalle lezioni, con l’obiettivo di studiare maggiormente e imparare più velocemente la lingua.

Il ragazzo avrebbe mantenuto un rendimento elevato, arrivando a una media dell’otto proprio nelle materie insegnate dalla professoressa Marsilio.

Dalla scuola viene descritto come uno studente che non ha mai saltato una lezione, senza problemi nei rapporti con gli insegnanti o con i compagni.

Il riconoscimento del ministro Valditara

La vicenda ha attirato l’attenzione anche del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha annunciato l’intenzione di invitare il ragazzo al ministero per premiarlo per il comportamento tenuto durante l’aggressione.

Il riconoscimento arriva mentre proseguono gli accertamenti sull’aggressione alla professoressa e sulla dinamica dell’intervento dello studente.

Il caso ha così portato alla ribalta anche la storia personale del giovane, arrivato in Italia senza i genitori, inserito in una casa famiglia e impegnato nel percorso scolastico.

Il 13enne gioca a calcio ed è iscritto a una scuola calcio. Tra le sue passioni ci sono anche Blue Lock, il manga dedicato al mondo del calcio, e il basket.

Dopo l’intervento durante l’aggressione, il ragazzo è stato accompagnato in caserma per raccontare ai carabinieri quanto accaduto: i militari della stazione di Centocelle si sono poi congratulati con lui.