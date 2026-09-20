Prof accoltellata a Roma, il video dei preparativi in bagno dell'aggressore di 13 anni: "Guardate i tg dopo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

C’è un video girato dallo stesso studente di 13 anni fra gli elementi al centro dell’inchiesta sulla prof accoltellata in una scuola media di Roma. Il ragazzo si era ripreso nel bagno dell’istituto poco prima di raggiungere l’aula e aveva annunciato il gesto in una chat condivisa con altri. “Guardate il tg dopo“, aveva scritto ai suoi contatti.

Prof accoltellata a Roma, cosa c’è nel video girato dal 13enne

Come riporta l’Ansa, il filmato è stato girato all’interno della scuola e prosegue fino al momento dell’aggressione ai danni dell’insegnante, seduta alla cattedra durante la lezione.

Il video è stato pubblicato da alcune testate nazionali, fra cui Il Messaggero e Repubblica, ed è ora nelle mani degli investigatori.

Quelle immagini sono considerate un elemento centrale, perché documentano una preparazione tutt’altro che improvvisata e confermano l’intenzione di trasmettere l’accaduto.

Lo studente aveva acquistato online il materiale utilizzato, servendosi delle carte di credito caricate sul telefono della madre, dispositivo di cui i carabinieri hanno acquisito una copia forense.

Il messaggio in chat e l’ipotesi della regia online

La frase lanciata ai coetanei poco prima dell’aggressione è uno dei passaggi che più hanno colpito gli inquirenti, perché rivela la ricerca di una eco mediatica.

Gli investigatori stanno cercando di identificare quattro persone che seguivano l’azione in diretta attraverso un canale di messaggistica.

Il sospetto è che il ragazzino sia stato avvicinato online da gruppi attivi nella galassia digitale, anche di matrice suprematista, capaci di intercettare soggetti fragili e costruire con loro una relazione.

Secondo questa ipotesi avrebbe ricevuto indicazioni operative su cosa procurarsi e su quali piattaforme utilizzare.

Le indagini sul video e cosa succede ora al ragazzo

L’analisi delle chat presenti sul cellulare e di quelle che emergeranno dal computer dovrà chiarire chi lo abbia contattato nelle settimane precedenti.

In Procura dei minori è intanto arrivata l’informativa dei carabinieri e sarà aperto un fascicolo per lesioni, pur trattandosi di un minore non imputabile.

Parallelamente partirà la procedura per le misure rieducative, con ipotesi che vanno dall’affidamento ai servizi sociali al collocamento in comunità.

Il ragazzo resta ricoverato e seguito da personale psichiatrico, e dalla documentazione clinica dipenderà la decisione dei magistrati.