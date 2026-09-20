Prof accoltellata a scuola, la famiglia dello studente avvertita dei problemi del figlio dalla stessa docente

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La famiglia dello studente che ha accoltellato l’insegnante a scuola a Roma era consapevole dei problemi del figlio. A rivelarlo ai carabinieri sono stati gli stessi genitori del 13enne, da cui la professoressa Isabella Marsilio si sarebbe aspettata almeno una telefonata di scuse, che sono poi arrivate tramite una mail. La stessa docente aveva convocato la madre e il padre per avvertirli di un paio di episodi indicativi dei disagi manifestati dall’alunno.

La passione per il Softair dello studente

Gli inquirenti, al lavoro sulla possibile rete suprematista dietro l’aggressione che avrebbe istigato lo studente, hanno trovato nella cameretta del 13enne un equipaggiamento da Softair, con fucili ad aria compressa, pistole giocattolo, mimetiche, caschetti, maschere, ma anche il coltello da sub con il quale ha accoltellato la prof della sua scuola nel quartiere Centocelle di Roma.

Come riportato da Repubblica, la passione per lo sport di simulazione militare è stata confermata dalla madre di fronte ai carabinieri, ammettendo come fosse consapevole “che aveva bisogno di aiuto e stavamo provvedendo”.

ANSA

Le ammissioni della famiglia sui problemi del figlio

Il ragazzo è al momento nel reparto di neuropsichiatria del Policlinico Umberto I, dove gli stanno vicino il padre, un funzionario dell’ufficio toponomastica del Comune di Roma, e la mamma, anche lei insegnante.

Ancora incredula, la donna avrebbe spiegato ai medici che negli ultimi mesi il figlio fosse diventato più taciturno e stesse passando un periodo difficile da gestire per la famiglia, aggiungendo però che non avrebbe mai pensato che “potesse fare un gesto del genere”.

Le parole della professoressa Marsilio

Eppure sarebbe stata la stessa professoressa Isabella Marsilio ad avvertire i genitori di alcuni episodi problematici del figlio a scuola.

Interpellata da Repubblica, l’insegnante ha rivelato di averla lei stessa convocati lo scorso anno per metterli a parte di un paio di episodi. Niente che lasciasse presumere un gesto così violento e pianificato, ma comunque campanelli di allarme da tenere in conto. Quei genitori erano consapevoli ma decisamente in difficoltà nella gestione del figlio. Poi evidentemente d’estate la sua rabbia deve essere cresciuta in maniera esponenziale”.

La docente ha subito dichiarato di aver perdonato il suo aggressore ma, dimessa dall’ospedale con una prognosi di sette giorni, non ha nascosto la delusione per non aver ricevuto subito una chiamata dalla famiglia. Le scuse sono poi arrivate attraverso una mail mandata dai genitori.

“In ospedale i medici mi hanno detto che una coltellata ha sfiorato il polmone e chissà come sarebbe finita se non fosse intervenuto quell’altro meraviglioso mio alunno” ha detto a Repubblica , affermando di essere più “preoccupata del benessere di quel ragazzo che ho già perdonato e che abbraccerei senza riserve se me lo ritrovassi davanti”.