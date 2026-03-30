Prof accoltellata a scuola, Roberta Bruzzone e il monito ai genitori: "Un 'io' fragile è sempre aggressivo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’episodio di Umbertide, dove uno studente 17enne progettava di compiere una “strage” a scuola, riaccende l’allarme dopo il caso della prof accoltellata a Bergamo da parte di un 13enne. Roberta Bruzzone ha parlato di giovani incapaci di gestire frustrazione e rabbia, invitando i genitori a monitorare segnali di isolamento e vittimismo.

Prof accoltellata, il caso di Umbertide

A Umbertide, nel Perugino, un adolescente è stato fermato mentre progettava una possibile strage a scuola: un caso che mette ulteriormente al centro del dibattito pubblico un fenomeno sempre più preoccupante, la crescita di comportamenti violenti tra giovanissimi.

L’episodio arriva a pochi giorni dall’aggressione choc avvenuta a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una prof di 57 anni è stata accoltellata da un alunno di appena 13 anni fuori dall’istituto.

ANSA

L’analisi di Roberta Bruzzone

Durante il programma “La vita in diretta”, la criminologa Roberta Bruzzone ha offerto una lettura chiara e diretta del fenomeno, sottolineando una fragilità crescente nei giovani.

“Non abbiamo davanti una generazione più violenta biologicamente, ma molto meno attrezzata a gestire la rabbia e la frustrazione” ha sottolineato.

“Abbiamo a che fare con una classe genitoriale che in contatto con questo tipo di emozioni negative ce li mette molto poco”.

Nel caso specifico, la figura dell’insegnante diventa un bersaglio perché rappresenta un limite: “Trasforma una nota, un brutto voto, una situazione che è una correzione, che dovremmo essere tutti in grado a quell’età di gestire in maniera assolutamente normale, anzi come stimolo in qualche modo a migliorare, invece la trasforma in una ferita narcisistica insanabile da lavare col sangue”.

Il consiglio ai genitori

Il caso di Umbertide si inserisce in questo contesto già esplosivo. “E l’altro è identico” ha osservato. “Vedrai che anche lì salterà fuori, che si sentiva umiliato, in qualche modo si sentiva escluso, che maturava frustrazione in quel tipo di contesto”.

“E questo tipo di personalità” ha aggiunto Bruzzone “non la gestisce la frustrazione, trasforma un’onta anche banale in qualcosa di intollerabile, qualcosa di travolgente”.

Bruzzone ha poi lanciato un avvertimento preciso ai genitori: “Di ragazzi così in giro ce ne sono parecchi, per cui occhio genitori, occhio soprattutto ai tipo di interessi che nutrono i vostri figli, al fatto che continuino a raccontare se stessi come delle vittime di complotti terribili. Se non hanno amici, non riescono a relazionarsi, perché questo non è fisiologico per l’età, è un segnale chiaro di una personalità vulnerabile che sta crescendo. E un io fragile è sempre un io aggressivo”.