Prof accoltellata a Trescore Balneario da studente 13enne, minacce e auto vandalizzata: lei non ha denunciato

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Poche settimane prima di essere accoltellata nella scuola media di Trescore Balneario (Bergamo), la professoressa Chiara Mocchi avrebbe ricevuto minacce e la sua auto sarebbe stata vandalizzata. La 57enne, tuttavia, non aveva denunciato. Per il momento non è dato sapere se il responsabile di questi episodi sia lo stesso aggressore 13enne, ora collocato in una struttura protetta.

Le minacce e l’auto di Chiara Mocchi vandalizzata

La professoressa Chiara Mocchi vive a Berzo San Fermo. Secondo TgCom24 nelle settimane precedenti all’aggressione da parte dello studente 13enne qualcuno avrebbe vandalizzato la sua auto.

Nello specifico si parla di scritte sulla carrozzeria e gomme bucate. I famigliari riferiscono che Mocchi non avrebbe mai denunciato l’accaduto, preferendo parcheggiare la vettura di fronte alla caserma dei carabinieri.

ANSA

Come anticipato, per il momento non esiste alcun elemento per attribuire quegli atti vandalici al giovanissimo aggressore. Attualmente il 13enne, contro il quale la procuratrice Giuliana Tondina ha aperto due fascicoli (uno penale e uno civile), si trova in una struttura protetta per la sua tutela e per la sicurezza altrui.

Il fascicolo penale riguarda, ovviamente, l’atto criminoso posto in essere dal 13enne sul quale stanno indagando i carabinieri di Bergamo. Quello civile, invece, mira ad adottare misure di intervento sull’aspetto sociale della vita del ragazzino.

La prof accoltellata sta meglio: “Tornerò in classe”

Ha dato un forte messaggio di speranza Chiara Mocchi, quando il 26 marzo dal reparto dell’ospedale Papa Giovanni XXIII ha dettato una lettera al suo avvocato Angelo Lino Murtas per un primo commento dopo il fatto, per rispondere all’ondata di solidarietà ricevuta e lasciare un alito di distensione dopo tanta rabbia e tanta paura.

Mocchi ha definito l’aggressione “un gesto improvviso e incomprensibile” che “ha spezzato la quotidianità della scuola”, ma contro il suo aggressore “non porto rabbia né paura“. Quindi le parole d’affetto: “Tornerò in classe, tra i banchi, dove ho sempre sentito di appartenere. Tornerò a insegnare, a credere nei giovani, ad accompagnarli nei loro passi difficili”.

L’avvocato del 13enne: “Riceveva supporto”

RaiNews ci ricorda che il 13enne da tempo riceveva supporto psicologico, un percorso “voluto e attivato dalla famiglia stessa proprio a causa del rapporto scolastico problematico e conflittuale con la docente, situazione già nota anche all’istituzione scolastica e che si era manifestata sin dagli anni precedenti”, riferisce l’avvocato del minorenne, Carlo Foglieni.

La famiglia non esclude che il figlio abbia subito una cattiva influenza da qualcuno, ma le indagini non si sono ancora concluse.