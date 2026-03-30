Prof accoltellata a Trescore Balneario, il caso delle chat e social che elogiano il 13enne come "eroe"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È nato un gruppo Telegram per elogiare “l’eroe” che ha accoltellato la professoressa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Sono di questa natura i messaggi pubblicati online, tra “genio” e “diventerà il re della comunità”. Non mancano poi insulti e minacce contro l’insegnante, persino montaggi e disegni di natura violenta. Nella chat c’è chi dice di conoscere il giovane e chi invece dichiara orgogliosamente di ammirarlo ed è pronto a fare vendetta.

Chat sul caso di Trescore Balneario

È di natura disturbante il registro della chat del gruppo Telegram, dove si elogia il tredicenne che ha colpito, con intento di uccidere, una professoressa di francese. Il gruppo Telegram è accessibile tramite link ed è nato subito dopo l’accoltellamento in provincia di Bergamo.

In questo ci sono messaggi di elogio e persino un tentativo di romanticizzare i gesti compiuti dal tredicenne. Sono centinaia gli utenti iscritti, tutti con nomi fittizi e foto profilo scure che non ritraggono i loro volti. Tanti messaggi che scorrono al minuto, secondo chi è riuscito ad accedervi per indagare.

ANSA

Lo scrive il Messaggero, che racconta cosa c’è all’interno di questo gruppo di odio nato intorno a una sorta di “amore” per il tredicenne e il suo violento gesto.

Cosa c’è nei messaggi?

Entrare nel gruppo vuol dire voler leggere e commentare in maniera entusiasta il gesto omicida di Trescore Balneario. Tra i messaggi si può leggere: “Ci ha radunati tutti qui, si è sacrificato per un bene maggiore. Lui è il nostro eroe“.

C’è anche chi organizza dei gesti, come andare a scrivere “vendetta” ovunque o chi fa riferimento a un rendere “re della comunità” il giovane per il suo gesto. O ancora: “Genio, sapeva che non poteva finire in carcere, perché ha meno di 14 anni. Avessi avuto le conoscenze di ora, avrei fatto di peggio a quell’età”.

Ci sono anche moltissimi insulti contro l’insegnante, minacce di altra violenza e morte e immagini.

Dentro TikTok

Dentro TikTok si sviluppa un’altra tendenza, con modalità diverse, ma stesso registro. Ci sono molti video che ironizzano, montaggi che romanticizzano e disegni dell’aggressore dell’insegnante.

Queste immagini lo trasformano, scrive il Messaggero, in un “personaggio buffo e simpatico”. Come in alcuni video in cui si vede il tredicenne in una versione anime (stile giapponese) malinconico accanto a una figura femminile.

Questa figura dovrebbe essere la sedicenne che online dice di essere una conoscente del giovane: né un’intelligenza artificiale né la sua ragazza, dice. Ma si legge che lui era innamorato di lei. Con il suo profilo ricostruisce la vicenda, pubblica screenshot, conversazioni e anche foto di armi che sembrerebbero inviate dal tredicenne.

La ragazza: “Non sapevo come fermarlo”

Laura Pace su Il Messaggero ricostruisce la vicenda e questo collegamento con la ragazza di 16 anni che tra chat e TikTok, scrivendo in inglese, dice di conoscere il tredicenne. Dal suo punto di vista, lui era innamorato di lei ed era proprio lei a conoscere tutto di lui.

Racconta che il giovane voleva solo essere aiutato e sarebbe stata proprio la sedicenne ad aiutarlo a scrivere il “manifesto” che continua a circolare online. Lei si difende: “Non immaginavo che l’avrebbe fatto davvero. Quando ho visto il video in diretta non sapevo come fermarlo”.

Pace fa un’altra cosa, ovvero fa riferimento a due fenomeni: “rampage“, ovvero un termine che indica gli attacchi scolastici pianificati, come gli school shootings, e la “manosfera“, ovvero quei luoghi online dove si raccoglie la violenza e dove questa viene giustificata. Non sono solo fenomeni esteri, americani o inglesi come spesso si vedono raccontati nelle serie tv, nei film o nei casi di cronaca, ma accade anche in Italia, come il 17enne che a Perugia stava progettando una strage.