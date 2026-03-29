Prof accoltellata a Trescore Balneario, ipotesi "indottrinamento" e coltello e pistola comprati online

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il drammatico episodio avvenuto alle scuole medie di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, si arricchisce di dettagli inquietanti che spostano l’attenzione dal gesto individuale a una possibile rete di contatti digitali. Le indagini sulla prof accoltellata, Chiara Mocchi, si stanno concentrando sulla vita virtuale dell’alunno di 13 anni, autore dell’accoltellamento, e sui canali social che avrebbe frequentato prima di passare all’azione.

Prof accoltellata a Trescore Balneario, ipotesi “indottrinamento”

Come riportato da Leggo, il tredicenne ha trasmesso in diretta l’aggressione sul suo canale Telegram, in un video di un minuto e 53 secondi ora agli atti.

Poche ore prima del folle gesto, il giovane aveva pubblicato un post intitolato “soluzione finale“, una sorta di manifesto in cui annunciava le proprie intenzioni.

Attualmente, sia il canale che l’account dello studente sono stati oscurati dalla piattaforma per violazione dei termini di servizio.

Le autorità stanno cercando di identificare la decina di utenti che erano collegati durante la diretta.

L’obiettivo è capire se qualcuno abbia attivamente incoraggiato o istigato il minore.

L’avvocato della prof accoltellata, Angelo Lino Murtas, sostiene apertamente l’ipotesi di una manipolazione esterna: “Bisognerebbe risalire alle persone con cui ha avuto contatto. Non gli è venuta l’idea da solo; questo indottrinamento è avvenuto all’interno di quello schermo”.

Il coltello e la pistola comprati online

Un altro aspetto allarmante riguarda l’arsenale in possesso del ragazzino. Non solo il coltello in stile “Rambo” usato per ferire la prof e la pistola scacciacani trovata nel suo zaino, ma anche sostanze “potenzialmente esplosive” rinvenute nella sua abitazione sarebbero state acquistate illegalmente su Telegram.

Resta il mistero su come un minore sia riuscito a portare a termine transazioni illecite e a ricevere la merce direttamente a casa.

L’avvocato della famiglia del giovane, Carlo Foglieni, ha posto l’accento proprio sulla facilità di accesso a strumenti così pericolosi attraverso i canali illegali dei social media, sollevando interrogativi sulla sicurezza e il controllo dei contenuti online per i giovanissimi.

Come sta la prof accoltellata

Fortunatamente, le condizioni di Chiara Mocchi sono in netto miglioramento.

La professoressa è stata trasferita dal reparto di terapia intensiva a quello di degenza ordinaria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sebbene il recupero fisico proceda positivamente, la docente sta affrontando un percorso con uno psicologo per superare il trauma.

Il suo legale ha inoltre smentito le voci di precedenti atti vandalici alla sua auto, precisando che l’unico episodio pregresso risaliva a dicembre, quando la vettura era stata imbrattata con degli sputi.