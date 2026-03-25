Prof accoltellata a Trescore Balneario vicino Bergamo fuori dalla scuola, è grave: fermato uno studente 13enne

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una professoressa di 57 anni è stata accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni in un istituto comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un’insegnante di francese. Ancora da chiarire il motivo dell’aggressione. La donna, in gravi condizioni, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non sarebbe in pericolo di vita. Fermato un ragazzo di 13 anni.

Professoressa accoltellata da uno studente

L’aggressione alla professoressa è avvenuta attorno alle 7.45 di mercoledì 25 marzo, quando la zona era affollata di studenti e genitori anche di altre scuole presenti in via Damiano Chiesa.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e la Polizia Locale di Trescore Balneario, un’ambulanza, un’auto medica e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Secondo le prime informazioni ad aggredire l’insegnante di francese, sarebbe stato un ragazzo di terza media che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci, per poi colpirla.

Fermato un 13enne

Per l’aggressione è stato fermato uno studente di 13 anni. I carabinieri, perquisendo lo zaino del giovane alunno, avrebbero trovato anche una pistola scacciacani.

Stando a quanto riporta TGCom24, il ragazzo sarebbe arrivato con pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “Vendetta“.

All’interno della scuola i carabinieri stanno sentendo alcuni testimoni per ricostruire l’accaduto e sono intervenuti anche degli psicologici per assistere e seguire i giovani studenti.

Le indagini sono in corso, non è ancora chiaro il motivo dell’accoltellamento.

La professoressa in gravi condizioni

L’insegnante sarebbe stata colpita con diversi fendenti alla gola e all’addome.

Trasportata d’urgenza in ospedale, la donna sarebbe in gravissime condizioni, ma secondo quanto riferito da ANSA – che cita fonti qualificate – non rischierebbe la vita.

Le lezioni nella scuola sono state sospese, sul posto i carabinieri di Trescore e la polizia locale.

Della vicenda si occuperà la Procura dei minori di Brescia, non avendo lo studente ancora 14 anni non è imputabile e quindi non è processabile.

È prevista comunque l’eventuale applicazione nei suoi confronti di misure di sicurezza, qualora sia considerato socialmente pericoloso, come il riformatorio o la libertà vigilata.

La rabbia del ministro Valditara

Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, attraverso una nota ha commentato la vicenda parlando di un fatto di una “gravità sconvolgente”.

Dopo aver espresso “la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi famigliari, alla scuola”, ha aggiunto che “questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal Governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani“.