Prof accoltellata, Chiara Mocchi dimessa dall'ospedale di Bergamo: come sta e quali sono i suoi piani adesso
Chiara Mocchi dimessa dall'ospedale dopo l'accoltellamento a Trescore: la prof torna a casa e punta agli esami di terza media
A pochi giorni dal drammatico mercoledì 25 marzo, Chiara Mocchi, la professoressa di francese di 57 anni accoltellata da uno studente di 13 a Trescore Balneario, ha lasciato l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le dimissioni, avvenute nella mattinata di lunedì 30 marzo, segnano il primo passo di una convalescenza che si preannuncia lunga ma guidata da una volontà ferrea di tornare il prima possibile in classe.
- Prof accoltellata Chiara Mocchi dimessa dall'ospedale
- Cosa ha deciso il ministro Valditara
- Come sta la prof e quali sono i suoi piani adesso
Prof accoltellata Chiara Mocchi dimessa dall’ospedale
“Voleva assolutamente tornare a casa per la Settimana Santa”, ha spiegato il suo legale, l’avvocato Angelo Lino Murtas, confermando che la docente è ora assistita dal fratello.
Le condizioni di salute della professoressa restano delicate. Il fendente, sferrato improvvisamente, è arrivato a soli 500 micrometri dall’aorta, provocando un’emorragia massiccia di quasi un litro e mezzo di sangue.
Nella lettera affidata al suo avvocato e riportata dalla stampa, Mocchi descrive con lucidità quei momenti terribili: il torpore che avanzava, la luce che si spegneva e il “buio profondo” interrotto solo dal tempestivo intervento dei soccorsi.
Fondamentale è stato il servizio Blood on Board dell’eliambulanza, che ha permesso una trasfusione d’urgenza direttamente in volo.
“Senza quelle gocce di sangue donato non ci sarei più”, ha scritto la docente, invitando tutti alla donazione come gesto di civiltà.
Cosa ha deciso il ministro Valditara
Oltre ai medici, la vita di Chiara Mocchi è stata salvata dal coraggio di un altro studente, indicato con l’iniziale E.
Il ragazzo è intervenuto fisicamente, allontanando l’aggressore tredicenne – che pare stesse filmando l’azione per pubblicarla su Telegram – e rischiando a sua volta la vita.
Per lui, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha visitato la prof domenica scorsa, ha già previsto una premiazione ufficiale al Ministero, mentre il legale della vittima ne chiederà la medaglia al valore.
Come sta la prof e quali sono i suoi piani adesso
Nonostante il trauma psicologico e le ferite fisiche – un taglio al collo molto profondo che richiederà tempo per rimarginarsi – la professoressa Mocchi non nutre sentimenti di odio verso l’aggressore.
Il suo unico desiderio è ora il ritorno alla normalità.
“L’umore è forte”, assicura Murtas, sottolineando che la docente ha un obiettivo chiaro: tornare a scuola il prima possibile per accompagnare i suoi alunni di terza media agli esami finali.
Una missione educativa che la donna intende onorare non appena i medici daranno il via libera, decisa a non lasciare che la violenza spezzi il legame con i suoi ragazzi.