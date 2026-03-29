Prof accoltellata, il 13enne voleva uccidere anche la madre e il padre: la confessione sul tentato omicidio

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Il 13enne che ha accoltellato la professoressa di francese a Trescore Balneario, nella Bergamasca, ai carabinieri si è mostrato dispiaciuto per non aver portato a termine l’omicidio e ha rivelato di voler uccidere anche la madre e il padre. Il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali e sarà accompagnato in una comunità.

La confessione del 13enne

Il Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto i primi provvedimenti per lo studente di terza media che ha accoltellato a scuola, a Trescore Balneario, Chiara Mocchi, la professoressa di 57 anni.

La donna si sta riprendendo, intanto il giovane è stato sentito dai carabinieri.

Come riporta il Corriere della Sera, alle forze dell’ordine il ragazzo ha detto di essere dispiaciuto per non aver portato a termine l’omicidio dell’insegnante e di voler uccidere anche papà e mamma, con i quali risulta avesse un buon rapporto.

ANSA

Il 13enne è apparso lucido e convinto delle sue dichiarazioni. A casa di entrambi i genitori, aveva sostanze chimiche potenzialmente esplosive sulle quali sono in corso accertamenti.

Secondo i giudici, i genitori non avevano saputo cogliere la gravità del suo malessere. Tramite l’avvocato Carlo Foglieni, la madre e il padre hanno fatto sapere di averlo portato dalla psicologa per l’ansia generata dal rapporto conflittuale con l’insegnante.

Il 13enne affidato ai servizi sociali

Intanto il ragazzo, come chiesto dalla procuratrice dei minori Giulia Tondina e disposto dal collegio di giudici con la presidente Laura D’Urbino, è stato affidato ai servizi sociali. Sarà valutato da un neuropsichiatra infantile e poi verrà accompagnato nella comunità più adeguata.

Anche la famiglia verrà posta sotto esame e sentita dal giudice, per valutare se ha bisogno di sostegno.

Riguardo al fascicolo penale, il tredicenne non è imputabile data la giovane età e probabilmente si andrà verso l’archiviazione.

Le indagini sul canale Telegram del 13enne

Il canale Telegram sul quale il tredicenne di Trescore Balneario aveva trasmesso in diretta l’accoltellamento della sua professoressa di francese è stato chiuso, ma gli investigatori stanno analizzando le chat.

Poco prima dell’aggressione, il giovane aveva postato il suo “manifesto” intitolato “soluzione finale”, nel quale annunciava quello che avrebbe fatto.

Le attenzioni dei carabinieri di Bergamo si stanno concentrando sulla vita social del tredicenne e sui canali da lui utilizzati prima dell’agguato.

La Procura per i minorenni di Brescia ha aperto due fascicoli sul caso: uno di natura penale, per ricostruire i fatti, e l’altro civile, per permettere di intervenire con provvedimenti di natura sociale nei confronti del minorenne, che dalla sera dell’agguato si trova in una struttura protetta.

Gli inquirenti vogliono sapere quante persone – e chi siano – fossero collegate all’account Telegram mentre veniva trasmesso in diretta dal cellulare del ragazzo l’accoltellamento: un video di un minuto e 53 secondi che è agli atti dell’indagine. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe comunque di meno di dieci utenti.

I carabinieri stanno cercando anche di capire se qualcuno di questi avesse in qualche maniera incentivato lo studente nella sua azione: al momento non risultano però altri indagati.

Sempre su Telegram lo studente avrebbe acquistato nelle scorse settimane tutto il materiale che aveva in casa: prodotti “potenzialmente esplosivi”, sostanze comprate sui canali illegali della piattaforma social.